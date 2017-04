Joop.nl is een Vara-haatsite

Het publieke optreden van Simons bij de Vara vond ik broodnodig om ons te helpen beseffen hoe laf en vernederend geanonimiseerde scheldpartijen op sociale netwerken kunnen zijn. Ook al blijft dit beperkt tot verbaal geweld en walgelijk racistische collages. Simons krijgt gelukkig de steun van justitie. Was het maar altijd zo.

Amper klaar met Pauw las ik op mijn tweede scherm ontluisterend nieuws: een ondernemer in Dordrecht weigerde gisteren om veiligheidsredenen zijn zaal aan Kamerlid Baudet van Forum voor Democratie te verhuren.

Het was me natuurlijk opgevallen dat sinds zijn verkiezing in de Tweede Kamer Thierry Baudet het doelwit van een haatcampagne was geworden. Niet van rechtse malloten op sociale netwerken maar van linkse publicisten en activisten in reguliere media volgens wie het Kamerlid een ‘racist’, ‘fascist’ of ‘seksist’ is. Maar ook op Twitter kwam er bagger, zoals van gewezen Hoofdpiet Erik van Muiswinkel, die op 24 maart schreef: ‘We moeten het front tegen de BaudetJugend gaan verbreden. Val hem aan waar je kan’. Wat mij betreft is dit een regelrechte oproep tot geweld van de Vara-cabaretier. Zou ook Sylvana zich moeten realiseren die toen met hem over Zwarte Piet overlegde.

Geradicaliseerd Helaas, anders dan bij die 22 verdachten, vergat de rechter een keertje Van Muiswinkel op te roepen. Dat Baudet gisteren in Dordrecht in de problemen raakte, kwam door een oproep van linkse activisten van ‘Dordt discriminatie vrij’, die op Facebook uitlegden waarom het Kamerlid niet hun stad mocht betreden: ‘Facisten (sic) en misogynisten zijn NIET welkom in Dordt’. Deze organisatie beriep zich onder andere op een stuk op de Vara-site Joop.nl met als kop: ‘Thierry Baudet legt uit waarom hij vrouwen minderwaardig vindt’. Om deze kop uit zijn mouw te schudden, had de site een interview nogal vrij geïnterpreteerd waarin Baudet zei dat ‘vrouwen over het algemeen minder excelleren in een heleboel beroepen’. Als je verder graaft, blijkt deze site van de publieke omroep een ware haatcampagne tegen de leider van ­Forum voor Democratie te voeren met stukken die titels dragen als: ‘Thierry Baudet is Wilders in schaapskleren’, ‘Dit is het slecht verhulde nazi-gedachtengoed van Thierry Baudet’ of ‘Hoe gevaarlijk is Thierry Baudet?’. Kennelijk heeft men bij de geradicaliseerde Vara-site niets van het Fortuyn-drama geleerd. Kennelijk heeft men bij de ge­ra­di­ca­li­seer­de Vara-site niets van het Fortuyn-drama geleerd Met Joop.nl faciliteert de omroep een haatsite die het vooral van armzalige bloggers en tweederangscolumnisten moet hebben. Om dit medium te financieren beweert de Vara geen subsidie maar contributie van leden te gebruiken. Als dat waar is, moeten Vara-leden zich realiseren dat ze met hun centjes een haatsite in leven houden.

