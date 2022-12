Jongeren verwend? De ouderen hebben de planeet kapotgemaakt

Luxepaardjes

Nelleke Noordervliet ergert zich aan de slapheid der jeugd (Opinie, 24 december), maar er is iets veel ergers aan de hand. Niet jongeren zijn te weinig weerbaar, maar ouderen hebben het volledig laten afweten. Zij hebben de aarde kapotgemaakt, in hun zinloos streven naar luxe, waarvoor nu keihard gepresteerd moet worden. Daar kunnen jongeren uiteraard niet meer tegen, er zijn grenzen. De huidige crises hebben niets met jongeren van doen, alles met (voor)ouderen die niet zo’n best voorbeeld hebben gegeven.

Arnold van der Leer Hoensbroek

Stad en platteland

Renske Jonkman (Tijdgeest, 24 december) maakt mij bewust van de immense kloof tussen de stad en het platteland. Ikzelf ben vijftien, woon al mijn hele leven in de stad en vond het onbegrijpelijk dat boeren de vlag op z’n kop deden. Jonkman werpt voor mij een heel nieuw licht op het boerenleven. Ik vind dat we sámen een oplossing moeten vinden. De kloof kunnen we alleen kleiner maken door ons best te doen om elkaar te begrijpen en samen te werken.

Lotti Arnhem

Zelfreflectie

Het betoog van Ahmed Marcouch over de positie van jongere landgenoten met een Marokkaanse achtergrond (Opinie, 24 december) is terecht. Zij willen zich geaccepteerd voelen. Maar is hun positie niet indirect een gevolg van de houding en het handelen van een deel van deze groep? Ze zijn sterk vertegenwoordigd in de criminaliteit. En als het over discriminatie gaat: hoe staan zij tegenover anders geaarden en mensen met een joodse geloofsovertuiging? Enige zelfreflectie zou hier op zijn plaats zijn.

Jaap Cornelissen Ermelo

Vlagvertoon

Volgens burgemeester Marcouch van Arnhem was het vlagvertoon van Marokkaanse jongeren na wedstrijden van het Marokkaanse elftal op het WK geen teken van nationalisme maar van trots zijn op wie je bent. Net zoals de regenboogvlag, ‘een teken van hoop is er te mogen zijn’. Van mij mag iedereen er zijn, ongeacht gender, geaardheid, afkomst, uiterlijk. Waar ik me wel aan erger is dat steeds meer mensen middels vlaggen, regenboog-, Marokkaans en andere, willen laten zien dat ze anders zijn. Als iedereen gelijk is, waarom dan benadrukken dat je anders bent dan ik en dat je daar trots op bent?

Jan Rob Dijkstra Winsum

Stap terug doen

Minister Kaag roept bedrijven op om de lonen te verhogen (Trouw, 24 december). Volgens haar ligt de bal niet alleen bij de overheid, maar ook bij de bedrijven. Dat is allemaal goed en wel, maar wat is er mis mee om als werkende een stap terug te doen in deze tijden? Waarom moet de ik-moet-alles-kunnen-kopen-mentaliteit door blijven gaan? Het is zo makkelijk om je hand op te houden naar ofwel de overheid ofwel naar de werkgevers. Neem eens verantwoorde beslissingen.

Mark Nikamp Raalte

Slaven van nu

Ik wil H. Vissers (Opinie, 24 december) graag hartelijk bedanken voor zijn/haar duidelijke uitleg over de moderne slavernij in dit land. Dagblad Trouw zou ik willen verzoeken om elk paginavullend verhaal over slavernij van toen altijd te doen volgen door dit verhaal. Ik hoop dat het lezers de ogen zal openen voor de slavernijpraktijken van nu.

Ineke Touber Lelystad

Niet volmaakt

Niemand is volmaakt en het is zeker goed om je eigen imperfecties onder ogen te zien. Toch vind ik dat Katja Herbers een gevaarlijke uitspraak doet, wanneer ze zegt: ‘Als ik niet meer zou vliegen, is dat goed voor mijn eigen geweten. Maar ik verander de wereld er niet mee.’ (de Verdieping, 24 december) Deze uitspraak geldt namelijk voor elke individuele duurzame keuze (vegetarisch eten, warmtepomp, elektrisch rijden). Maar het gaat er toch echt om dat vele individuele keuzes wel gemaakt worden, opdat ze uiteindelijk bijdragen aan de gewenste systeemverandering.

Lambert van der Weide Rolde