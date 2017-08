Jongens vragen zowel ruimte als grenzen

De Sire-campagne gaat over de ruimte die veel jongens nodig hebben om zich te ontwikkelen tot jonge, waardevolle mannen en geeft te denken over wat er gebeurt als jongens beknot worden. De invalshoek is niet 'oh wat erg', maar enthousiaste jongens die vol energie en plezier hun wereld verkennen.

De spotjes en website laten diverse deskundigen aan het woord en tonen met cijfers dat het met veel jongens niet goed gaat. In het verleden waren meisjes vaak onderwerp van campagnes om hen te laten opgroeien tot zelfstandige vrouwen. Nu zijn jongens aan bod, omdat het niet zo goed gaat als wij zouden willen.

Stereotypen? Steeds klinkt: dit geldt niet voor sommige jongens en wel voor sommige meisjes. Klopt. Dan maar steeds spreken over 'de meeste jongens' of overal 'gemiddeld' bij zetten? Deze campagne gaat niet over alles en iedereen en de nuances daartussen. Als jouw zoon daar niet in past en jouw dochter wel? Oké, leve de diversiteit.

De steeds terugkomende zin 'de verschillen tussen jongens onderling en meisjes onderling zijn groter dan het verschil tussen jongens en meisjes' lijkt vooral bedoeld om de discussie te bezweren. Maar vergelijk 100 jongens en 100 meisjes op relevante items als beweeglijkheid, groei, taal, fijne en grote motoriek, concentratievermogen, experimenteerdrang, impulsiviteit, ongelukken en verbale of fysieke communicatie.

Zonder overdrijving ontstaat een duidelijk genuanceerd beeld van verschillen; goed onderzocht in de neuro(ontwikkelings)psychologie en gemeld door ouders en leerkrachten. Jongens groeien onregelmatiger, rijpen langzamer en hebben meer moeite met het huidige onderwijs. De meesten komen er uiteindelijk wel, maar zij leren anders. Minder talig, meer ruimtelijk fysiek, minder bang voor fouten. Zij moeten hun energie leren hanteren, tasten fysieke grenzen af en concurreren onderling met andere middelen. En natuurlijk geldt dit voor sommige jongens niet en juist voor sommige meisjes ook.

Opvoeden is uitvinden

De problemen verdwijnen niet met 'het zijn allemaal kinderen' of 'iedereen is anders'. Waarom verschillen wegdrukken? Welke oplossingen dragen critici aan? Wie met jongens werkt, herkent het beeld en de cijfers. Veel ouders reageren opgelucht op deze aandacht. Opvoeden is uitvinden: wat heeft dít kind nú nodig?

Kennis over 'het eigene' van (oké, veel) jongens kan daarbij helpen. We helpen hen op te groeien tot evenwichtige mannen door te werken met hun aanleg, ontwikkeling en hun éigen aardigheden, vragen, problemen en valkuilen. Dát is de verantwoordelijkheid van ouders, met name ook vaders, en leerkrachten. Jongens én de ruimte geven én 'er zijn'. Waar nodig zo begeleiden en begrenzen dat zij ervan léren in plaats van zich geremd en beknot te voelen. En dat gaat vaak nét even anders dan met meisjes.

Vanwaar dan al die reuring? Met de individualisering en afnemende samenhang en samenwerking wil iedereen voortdurend gehoord en bevestigd worden in zijn/haar/genderneutrale identiteit. Volgens mij verwijt men elkaar waar men bang voor is. Nieuwsgierigheid maakt plaats voor slecht geïnformeerde en agressieve standpunten en verdachtmakingen. Waar blijft de liefde voor jongens die ook uit de campagne spreekt? Is men beducht voor het regressieve beeld van mannelijkheid dat Trump, Poetin of Baudet en hun volgelingen etaleren en propageren?

Ik deel die zorgen. Maar kijken we niet goed naar jongens en wat zij nodig hebben, als zij te weinig ruimte krijgen en wij geen contact én grenzen bieden, juist dan kunnen zij opgroeien tot dat soort wrokkige, angstige, boze, agressieve en egoïstische mannen waar veel vrouwen en andere mannen zo'n afschuw van hebben, last van hebben en door worden aangetast. Moge de discussie ook daarover gaan.

