Jonge vrouwen zijn de verliezers van de zelfgenoegzame cultuur

Ze mogen van hem dromen, bij hem wegzwijmelen - Boef moet voor hen vooral een mythe blijven. Het verdienmodel van de vrouwonvriendelijke hiphop is erop gebouwd. Vrouwen zijn iets om je aan te verlekkeren, ze moeten samenvallen met hun lichamelijkheid.

Met vrouwen ga je niet serieus in discussie, laat staan dat je er een op wederzijds respect gebaseerde relatie mee begint. Het scheidingspercentage onder jonge Nederlands-Marokkanen is hoger dan gemiddeld, dat heeft een oorzaak want men is niet voorbereid op het grootste misverstand uit de menselijke geschiedenis: het huwelijk. Een misverstand waar men alleen mee kan leren omgaan als men bereid is aan elkaar toe te geven dat men allebei onderdeel is van dat misverstand.

Vrouwen zijn in de wereld van Boef slaven. Slaven die in de ogen van Boef c.s. vooral content moeten zijn met hun slavenbestaan. Ik denk dat Boef zich daar nog het meeste aan stoorde: dat hij zo wanhopig was geworden dat hij zijn slaven nodig had om thuis te komen. De omgekeerde wereld, dit pijnlijke verlies van macht.

Seksualiteit gaat niet over seks, het gaat over wie de baas is

Dat in deze jongeman ideeën over rolverdeling en de superioriteit van de man boven de vrouw zo diep verankerd zitten mag ons niet verbazen, onze lage en tot op zekere hoogte hoge cultuur bevestigt keer op keer de oude hiërarchie. De opera's van de negentiende eeuw, waar ik dol op ben, bevestigen die rolverhouding. Het zijn mannen die leiden, het zijn mannen die overal mee wegkomen, het zijn mannen die mogen bepalen wie ertoe doet en wie niet. #MeToo heeft het taboe hierop niet weggenomen, het heeft het pijnlijk zichtbaar gemaakt daar op die plek waar we dachten dat onze liberale ideeën over vrouwen en mannen in een betere wereld werden vormgegeven - Hollywood. Mispoes. Het is systeem is rot, kan bij het grofvuil.

Seksualiteit gaat niet over seks, het gaat over wie de baas is. Boef moest op de achterbank gezeten even zijn meerdere erkennen in die behulpzame vrouwen om thuisgekomen hard, genadeloos en rancuneus terug te slaan. Het dunne laagje beschaving weg.