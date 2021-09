Johnson dacht lang zich er doorheen te bluffen, maar de Britten gaan brexit-gevolgen nu pas echt voelen

Het leger moet eraan te pas komen, maar volgens de Britse regering is alles onder controle. De lange rijen voor de Britse benzinestations zouden niet duiden op een structureel probleem, maar op een tijdelijke hapering van de leveranties. Er zijn te weinig chauffeurs, maar militairen gaan nu eventjes de tankwagens rijden richting de benzinepompen. En intussen worden andere chauffeurs opgeleid om het daarna weer over te nemen.

Zo tijdelijk zal het niet zijn. Na de brexit hebben honderdduizenden Europese migrantenwerkers het land moeten verlaten – en dat was precies de bedoeling van de krappe meerderheid van de Britten die voor de brexit kozen.

Mede daardoor zijn er nu een miljoen vacatures, bij transportbedrijven, maar ook in de landbouw, de horeca, de bouw en de detailhandel. De brexit is trouwens niet de enige reden van de vacatures. Tijdens de covidpandemie hebben veel werknemers hun heil gezocht in sectoren die niet stilvielen en hen terugkrijgen blijkt moeilijk.

Het belang van migrantwerkers

Die migrantenwerkers waren echter wel belangrijk, zij deden het werk niet voor niets. Net als in de rest van Europa vullen zij gaten die autochtone werkkrachten niet willen vullen – soms tegen veel te laag loon overigens. Groot-Brittannië heeft willens en wetens van die flexibele werknemersgroep afscheid genomen in zijn wens weer baas te worden in eigen land.

De Britse regering van Boris Johnson zit dan ook in een spagaat. De arbeidsmarkt weer opengooien voor arbeidsmigranten is een politieke blamage. Het stapje dat de regering deze week zette, met een beperkte visumregeling voor buitenlandse chauffeurs, leverde direct hoongelach op. Het dichthouden van de arbeidsmarkt zal echter aanhoudend beelden van schaarste kunnen opleveren in winkels, fabrieken en mogelijk ook benzinestations.

En daar komt het probleem van de sterk oplopende gasprijzen bij. Enkele Britse energiebedrijven zijn er inmiddels aan failliet gegaan en uiteindelijk zal ook de energierekening van huishoudens zelf fors oplopen. De regering-Johnson voelt dan ook de hete adem van de Labour-oppositie in haar nek. Als het beeld aanhoudt van schaarste, van lange rijen, lege schappen en stijgende prijzen, dan wordt de positie van Labour vanzelf sterker.

De situatie is dus helemaal niet onder controle. Sterker nog, de Britten gaan de gevolgen van de brexit nu pas echt voelen. Sommige andere problemen zijn immers ook nog steeds niet opgelost, zoals de slepende ruzie met de EU over de controle van goederen richting Noord-Ierland. De regering-Johnson dacht lang zich er doorheen te kunnen bluffen, maar zal steeds minder kunnen verhullen dat het land vanwege de brexit serieuze en pijnlijke aanpassingen te wachten staat.