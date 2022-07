Joe Biden gaat de wereld niet redden – wie dan wel?

Twee jaar geleden wist Joe Biden me te ontroeren. Ik volgde de presidentsverkiezingen op de voet en leefde toe naar het partijcongres van de Democraten, waar de vers genomineerde Biden één van zijn belangrijkste toespraken zou geven. Hij stelde niet teleur. In een emotioneel appèl schetste hij de verkiezingen als een strijd om de ziel van Amerika. De kiezer moest een keuze maken tussen vrijheid en dictatuur, tussen het licht en de duisternis. Ik pinkte thuis op de bank een traantje weg. Deze man moest winnen.

Toegegeven: Biden was niet mijn gedroomde kandidaat. Hij was te oud, kwam verward over en predikte politieke matiging in een tijd die schreeuwt om fundamentele verandering. Maar vergeleken met Donald Trump was Joe Biden een engel. Terwijl Trump stotteraars belachelijk maakte, stak Biden een stotterende jongen een hart onder de riem. Biden worstelde er als kind ook mee en vertelde de jongen, genaamd Brayden, dat ze lid waren van dezelfde club. De 13-jarige Brayden las op het partijcongres een toespraak voor. Je raadt het al: daar kwamen de waterlanders weer.

Een speelse boks in Saoedi-Arabië

Joe Biden gaf me die avond hoop, en die hoop zwol de maanden daarna verder aan. Biden won de verkiezingen, en dankzij twee heroïsche overwinningen in Georgia kregen de Democraten een nipte meerderheid in het Congres. Daar had ik vooraf voor getekend. Nu was het mogelijk om Amerika echt te veranderen.

Maar dat gebeurde niet. Sinds zijn aantreden heeft Biden er nauwelijks een wet doorheen gekregen. Ambitieuze maatregelen tegen klimaatverandering en armoede werden keer op keer afgestopt door nota bene Democratische senatoren, net als wetgeving op het gebied van abortus. Biden kondigde onlangs aan dan maar per decreet klimaatregelgeving uit te vaardigen, in de treurige wetenschap dat een volgende president die met een pennenstreek van tafel kan vegen.

Zijn strijd tegen de autocratie verloopt beter, vooral omdat Biden de Navo versterkt en Oekraïne steunt. Maar ook op dit punt stelt hij soms ernstig teleur. Zo ging hij een paar dagen geleden smekend langs bij kroonprins Mohammed Bin-Salman van Saoedi-Arabië, de man die de moord op journalist Jamal Khashoggi op zijn geweten heeft. De president had eerder gezworen de prins te mijden als de pest, maar omwille van wat olie gaf hij hem een speelse boks. Joe Biden geeft me inmiddels geen hoop meer.

In gedachten reis ik de wereld rond, op zoek naar een grootmacht die de boel nog kan redden. Het dictatoriale China van Xi valt af, net als het losgeslagen Brazilië van Bolsonaro en het hindoe-nationalistische India van Modi. Er is maar één partij over die nog het verschil kan maken. Eén partij die zowel de economische macht als de democratische waarden bezit om de mensheid de juiste kant op te sturen: Europa. De wereldreis eindigde thuis. Als Europa de uitdagingen van de 21ste eeuw niet overwint, doet niemand het.

Er is nog een klein beetje hoop over, en dat ligt in onze handen.