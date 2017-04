Jezus-spotjes slaan de plank mis

In die spotjes wordt door gelovigen een poster met een afbeelding van Jezus aan stukken gescheurd, de snippers worden in de lucht gegooid, waarna ze op plekken in binnen- en buitenland belanden waar Kerk in Actie met hulpprojecten actief is. ‘Jezus deelde zijn leven. Daarom geloven wij in delen’, zegt de voice-over. Geïnspireerd door Jezus, willen we delen wat ons gegeven is, meldt Kerk in Actie op de campagnewebsite. ‘Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.’

Reclamecampagnes door kerkelijke organisaties zijn altijd een lastige zaak. Reclamemakers willen nieuwe doelgroepen bereiken. Ze moeten daarom niet bang zijn om de randen op te zoeken. Brave campagnes brengen maar weinig mensen in beweging. Prikkelen, verrassen, confronteren: het is noodzaak. Maar kerkelijke organisaties hebben ook een achterban van gelovigen. Daar moet tot op zekere hoogte rekening mee worden gehouden. Het is onmogelijk om iedereen tevreden te stellen, en dat hoeft ook niet, maar hogere balanceerkunst is hoe dan ook gewenst.

Boze reacties Het is de vraag of de balans in dit geval gevonden is. De campagne van Kerk in Actie heeft nogal wat boze reacties losgemaakt. Vanuit protestantse hoek (met name op de orthodoxe flank klinkt kritiek), maar zeker ook uit rooms-katholieke hoek. De campagne is te plat, vindt de ene gelovige. Kwetsend, vindt de ander. Onbegrijpelijk en verwarrend, zegt een derde. Is het aan stukken scheuren van een afbeelding van Jezus een geslaagde manier om inspiratie uit te beelden? En vooral dat laatste punt van kritiek snijdt hout. Dat de intenties van Kerk in Actie zuiver zijn en het werk dat de organisatie doet vaak zeer betekenisvol is: daarover geen twijfel. Maar waarom het nodig is om een afbeelding van Jezus aan stukken te scheuren, wordt niet goed duidelijk gemaakt. Dat Jezus zichzelf opofferde voor anderen, is het hart van het christelijk geloof. Dat geloof zet mensen er al eeuwenlang toe aan om er voor anderen te zijn. Het is niet voor niets dat wereldwijd heel veel hulporganisaties christelijk geïnspireerd zijn. Maar is het aan stukken scheuren van een afbeelding van Jezus – voor vele gelovigen een heilige en dierbare beeltenis – nou een geslaagde manier om die inspiratie uit te beelden? De kritische reacties laten zien dat dat niet het geval is. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

