Jetten is niet alleen een klimaatdrammer maar ook een klimaatkip, eentje zonder kop

Moeten we humeuronderzoek wantrouwen? Hoe staat het met het kwartaalonderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de stemming van de Nederlander? Merkwaardig hoe het humeur binnen twee kwartalen hard is gekelderd. Afgelopen kwartaal is een recordpercentage Nederlanders van bijna 60 somber en pessimistisch geworden. Drie maanden geleden lag de rode lijn nog op 48 procent. Het SCP geeft verschillende verklaringen: koopkrachtafname, klimaatbeleid, manier van samenleven, immigratie en integratie.

Met permissie: het lijkt me niet zo dat binnen drie maanden een noemenswaardige verandering bij die thema’s is opgetreden. Behalve misschien op het gebied van klimaatbeleid. Het Klimaatakkoord, dat pretendeert het leven van miljoenen Nederlanders de komende jaren ondersteboven te zetten, is onlangs gepresenteerd. Als voorproefje konden verbouwereerde gas- en elektraverbruikers hun opgekrikte energierekening alvast gaan slikken. Het SCP wil niet zover gaan om hiermee het electorale succes van Forum voor Democratie (FvD) te verklaren.

Vette letters Ik doe dat wel. Kijk maar eens naar het zeer gelikte filmpje tegen het Klimaatakkoord dat FvD online heeft gezet. Die vernietigende drie minuutjes zijn via sociale media zo’n half miljoen keer bekeken. Als je in vette letters ziet dat het akkoord op mondiale schaal niet meer dan 0,00007 procent verbetering betekent en dat het tussen de 600 en 1000 miljard gaat kosten, vergaat je het optimisme. Laat het een wijze les voor iedereen zijn: je kunt niet het ‘klootjesvolk’ minachten en met de zweep naar het klimaatlicht leiden Kijk ook hoe een partij als D66 volledig de mist in is gegaan bij de laatste verkiezingen door met haar klimaatdrammerigheid (op eigen verkiezingsshirts met trots gedrukt) ostentatief te pronken en het Klimaatakkoord als een soort vaandel te gebruiken. De praatjes van Rob Jetten dat ‘heel Europa nu met open mond naar ons concept-Klimaatakkoord kijkt’ zijn genadeloos afgestraft. Jetten is niet alleen een klimaatdrammer maar ook een klimaatkip, maar dan wel eentje zonder kop. ‘Ook GroenLinks, dat het klimaatbeleid dacht te kunnen monopoliseren, profiteert uiteindelijk immers maar matig’, schrijft Lex Oomkes. Klopt. GroenLinks stond maandenlang rond de 18 tot 19 zetels in de peilingen, maar met 10,6 procent bij de Statenverkiezingen zou het in de Tweede Kamer op 15 zetels blijven steken. Laat het een wijze les voor iedereen zijn: je kunt niet het ‘klootjesvolk’ minachten en met de zweep naar het klimaatlicht leiden. Zeker niet als er in je hele Klimaatakkoord met geen komma over de mondiale bevolkingsexplosie wordt gerept.