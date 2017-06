Jesse, ga je steriele positie over Afrikaanse 'oorlogsvluchtelingen' herzien

Dit in het landsbelang. Nederland heeft in deze ingewikkelde tijden een solide kabinet nodig dat een stevige groene politiek voert. Helaas lijk je na een eerste (mislukte) poging niet van plan je in beton gegoten blokkade op te heffen. Donderdag werden op de 85ste dag van deze crisis de formatiegesprekken zonder resultaten alweer afgebroken.

Het schuurt, piept en kraakt nog steeds op het onderwerp ‘migratie’, maar in feite gaat het meer specifiek over het toelaten in Nederland van ‘oorlogsvluchtelingen’ uit Afrika. Tegelijk met de nieuwe formatiegesprekken is ook een bijeenkomst van asielministers uit de EU grandioos mislukt. Sinds 2015 wordt de lidstaten gevraagd om 98.000 asielzoekers onderling te huisvesten, dit terwijl er sinds twee jaar veel meer in Italië en Griekenland zijn aangekomen. Slechts 20.000 werden er tot op vandaag ‘geplaatst’. De lidstaten, met één oog op de explosieve situatie in Afrika, weten heel goed dat je het probleem niet zult oplossen door 98.000 mensen te huisvesten.

Je weigerhouding is principieel en dat moet altijd met respect worden begroet. De vraag is: wanneer particularistische principes met ideële contouren boven het landsbelang (stabiel kabinet, groene politiek) worden geplaatst, is dit geen vorm van roekeloosheid? Tijdens een GL-bijeenkomst zei je dat met de vluchtelingenkwestie tijdens de formatie een ‘principiële ondergrens’ was bereikt. Je oogstte een daverend applaus. In eigen kring dus. Ook zei je: ‘Het individuele recht op asiel moet gewaarborgd zijn. Mensen die vluchten voor oorlog sturen wij niet weg.’ Ook zeer respectabel.

Kortom: ga eens het belang van het land dienen in plaats van dat van je partij.

Maar nu. Ik ben even een paar sites zoals conflictenteller.nl gaan bezoeken om te weten hoeveel oorlogen, etnische conflicten, burger- en religieoorlogen er in Afrika momenteel woeden. Te veel. Ik maakte wel een arbitraire maar niet complete selectie van landen die verscheurd zijn door bloedige conflicten en kwam in totaal op elf landen met een gezamenlijk inwonertal van 506 miljoen mensen. Als je volhoudt dat Afrikanen die oorlog ontvluchten in Nederland en de EU opgevangen moeten worden, praat je nu over een menselijk reservoir van een half miljard potentiele asielmigranten.

Maar dit is nog niets vergeleken met wat de toekomst zal brengen. Door een angstaanjagende bevolkingsexplosie, klimaatverandering, gebrek aan voedsel en water zullen de Afrikaanse oorlogen alleen maar toenemen. Kun je dan met een vluchtelingenverdrag uit 1951 en een wereldvreemde houding tijdens de formatie uit 2017 de Afrikaanse ramp oplossen? Nee, dus. Daarom, Jesse, ga je steriele positie over Afrikaanse ‘oorlogsvluchtelingen’ herzien en werk nu alvast, als een volwassen politicus, aan een groene politiek tegen klimaatverandering ten gunste van niet alleen Nederland maar van heel Afrika. Kortom: ga eens het belang van het land dienen in plaats van dat van je partij.

