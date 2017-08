Als ex-bezitter van tientallen kippen weet ik hoe afschuwelijk bloedluis is in een hok met tien kippen, laat staan in een giga hok met giga veel kippen. Acuut gevaar ook, dat klinkt echt als: als je nu een ei eet, val je dood neer. Nu ben ik niet een dagelijkse eter van dozen vol eieren, dus ik schoot niet meteen in de stress.

Er gonsden online meteen allerlei gevaarlijke eier-codes, alsof het om een dodenlijst ging. Maar nergens werd er gezegd wat nou het gevolg was van het eten van een gifei. In Nieuwsuur deelde de topman van de NVWA Freek van Zoeren de genadeklap uit aan het ei en hun producenten. Hij durfde te beweren: als u tot zondag zonder een ei kunt, zou ik dat doen. Nou, dan weet je het wel, niemand zal het in zijn hoofd halen een ei te eten vóór zondag. Fipronil blijkt schadelijk voor nieren, schildklier en lever bij hoge, dagelijkse consumptie. In één ei zit amper een hoeveelheid die schadelijk kan zijn. Maar de massahysterie is al in volle gang. Mogen we nog mayonaise eten? En cake?

Menstruatie van een kip

Het arme ei. Vorige zomer was het al het slachtoffer van twee groene dames van the Green Happiness, die beweerden geen ei te eten omdat het de menstruatie van een kip zou zijn. De menstruatie van een kip, hoe verzin je het? Geniaal gevonden natuurlijk, maar grote onzin en koren op de molen van allerlei volgelingen die het ei zijn gaan mijden als nieuw duivelsproduct. Dat zelfs boeren vatbaar zijn voor zweverig gezwam van een firma ChickFriend over ‘etherische oliën’ als werkzame stof tegen bloedluis, vind ik trouwens wel even erg als een ei de menstruatie van een kip noemen.

Terwijl de eierhysterie in volle gang is, kan ik desondanks alleen maar denken aan juist die kippenboeren. En oké, aan de meneer die ik op de radio hoorde, die als dieet zes eieren per dag at en erachter was gekomen dat zijn eieren op de foute lijst stonden. Enfin. Je zult maar kippenboer zijn. Nog maar net de ophokplicht van de vogelgriep te boven, net je beesten weer naar buiten mogen doen en nu opnieuw hele stallen moeten ruimen. Kippenboeren, die, omdat wij geen ei uit de legbatterij willen, alsnog weer buren en maatschappij over zich heen krijgen vanwege het vervuilende fijnstof van uitloopkippen. Er is inmiddels een miljoenenschade, die waarschijnlijk de kippenboeren zelf moeten betalen.

In alle eerlijkheid, ook ik rende tegen beter weten in met de codes bij de hand naar mijn eierdoosje. En bedacht me: we kunnen het in het Nederland nou eenmaal niet allemaal hebben, beste mensen. Niet én een uitloopei én geen fijnstof én geen medicijngebruik. Dan moeten we de hele sector naar Roemenië verplaatsen. Dus ik zong vanmorgen heel monter: breek de dag, tik een eitje. Dat eitje stond overigens niet op de lijst.

