Je zou bijna vergeten wat nou echt het hoogste politieke ambt is

De bordesfoto van een nieuwe regering heeft altijd iets bijzonders, zeker als ministers onderling de anderhalve meter moeten aanhouden. Maar interessant is ook wie er níet op te zien is. Raymond Knops zag zichzelf al op de trappen van paleis Noordeinde staan, liefst als de nieuwe minister van defensie. De CDA’er verklaarde eerlijk dat hij een grote teleurstelling moest wegslikken toen hij van de partijtop hoorde dat er voor hem geen plek in Rutte IV is weggelegd. Knops blijft, zo belooft hij, de komende jaren actief als Tweede Kamerlid.

Dat laatste klinkt vanzelfsprekend, maar is het helaas niet. Wie herinnert zich nog dat Jeroen Dijsselbloem in oktober 2017 aankondigde de politiek te verlaten omdat hij naar eigen zeggen de ‘vuurkracht’ miste? Zeven maanden eerder kreeg hij bij de Tweede Kamerverkiezingen nog 52.000 voorkeurstemmen. Als kiezer voel je je dan behoorlijk bedonderd.

Op 16 maart zijn er weer lokale verkiezingen. Het is de dag dat burgers bepalen wie een plek krijgt in de gemeenteraden. Ook dit mag vanzelfsprekend zijn, kennelijk snapt toch niet iedereen hoe het werkt. In Haarlem zegt de lijsttrekker van de PvdA, Floor Roduner, dat hij graag wethouder wil blijven. Mocht zijn partij in de oppositie belanden, dan wordt hij geen raadslid. Zijn argumentatie: “De kiezers stemmen ervoor wie de bestuurders worden van de stad.”

Sadistische aard

Het is een redenatie om moedeloos van te worden. Wie niet bereid is volksvertegenwoordiger te worden, heeft niets op een kieslijst te zoeken. Knops heeft dat begrepen, Dijsselbloem en Roduner iets minder. Afgelopen weekend schreef John Bijl, directeur van het Periklesinstituut, een vrij vernietigend stuk over de Haarlemse kwestie. “Een kiezer moet wel van bijzonder sadistische aard zijn om zijn stemgerechtigheid op te offeren om Roduner een verantwoordelijkheid te geven die hij zelf niet wil dragen”, aldus Bijl. Daar valt weinig op af te dingen.

Ook de VVD in Dongen heeft een zittende wethouder gebombardeerd tot lijsttrekker, en ook zij zegt nu al dat ze geen zitting zal nemen in de gemeenteraad. Het is het wethouderschap of niks. Je kunt deze openheid prijzen, de kiezer weet nu waar hij aan toe is. Het zal vaker gebeuren dat een lijsttrekker hier pas na de verkiezingen of zelfs na de vorming van het college transparant over is.

Devaluatie

Het is ook verleidelijk om hier de schouders over op te halen, wetende dat premiers in dit land campagne voeren om in het Torentje te mogen blijven, omdat ze nu eenmaal hun karwei willen afmaken. En partijleiders vandaag de dag roepen hardop dat ze ‘meer bestuurder zijn dan politicus’, waarmee ze impliciet duidelijk maken niet veel trek te hebben in het parlementaire handwerk. Kan je een wethouder dan kwalijk nemen dat hij hetzelfde doet?

Er is juist alle reden om hier even bij stil te staan. Het achterliggende probleem is dat de positie op de kieslijst wordt misbruikt als springplank naar de macht. Het is niet alleen staatsrechtelijk onzuiver, het devalueert het belang van de volksvertegenwoordiger. Je weet wel, het hoogste politieke ambt. Je zou het bijna vergeten.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.