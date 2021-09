Je ziet nog steeds dat Osama bin Laden in zijn missie is geslaagd

Voor wie nu geboren wordt, zijn de gebeurtenissen van 11 september 2001 alweer verder weg dan de Tweede Wereldoorlog was voor mij toen ik geboren werd. Een vreemde gewaarwording. Het kan niet dat het al twintig jaar geleden is, het is als de dag van gisteren. Kijk hoe de datum leeft: op 11 september 2021, verklaarde president Joe Biden, zal de Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan beëindigd zijn. Het werd een aftocht in angst en geweld. ‘Bloedovergoten vertrek uit Afghanistan nekt plan van Biden om 9/11-tijdperk af te sluiten’, concludeerde de Canadese omroep CBC.

Tien jaar geleden publiceerde Trouw een speciale bijlage, met prachtige zwart-wit fotografie van René Clement, in New York werd er een Engelstalige versie van uitgedeeld. Ik las nog eens na wat ik toen schreef, benieuwd of het erg gedateerd zou zijn – dat viel mee. Of eigenlijk tegen. Want nog steeds valt waar te nemen, tot in Harskamp aan toe, dat Osama bin Laden erin is geslaagd de ‘botsing der beschavingen’ overal te laten losbarsten.

Bin Laden volgde het spoor van de Egyptenaar Said Qutb, een van de voormannen van de Moslim Broederschap, in 1966 onder het bewind van president Nasser opgehangen. Qutb baseerde zijn afkeer van het Westen op de twee jaar die hij in Amerika had doorgebracht, te midden van materialisme en verdorvenheid. ‘De ziel heeft geen waarde voor Amerikanen’, meende hij, en hij zette er de jihad tegenover: de soevereiniteit van God moet uitgebreid worden over de hele aarde en dit ‘zal niet gebeuren door preken en debatten’.

De paradox is dat Amerika, en later ook Europa, door de aanslagen van de Qutb-discipelen werd gedwongen te laten zien wel degelijk over een ziel te beschikken. Zou de democratie haar kwetsbare openheid en door het recht begrensde macht durven te behouden in de confrontatie met een tegenstander die zelf op geen enkele wijze werd gehinderd door dergelijke waarden? De oorlogen in Afghanistan en Irak tonen aan dat het antwoord eerder nee dan ja is. En het vijanddenken dat in alle Westerse democratieën woekert (of het nu is tegen migranten, de islam, het corona- of het klimaatbeleid) toont aan dat het idee van ‘onze’ waarden nogal wankel is.

Wat is de ziel van het Westen? Het kwam deze week indirect ook aan de orde bij de viering van het 30-jarig bestaan van het Nexus Instituut. Een van de sprekers in het Concertgebouw was José Manuel Barroso, de voormalige EU-chef. De erfenis van het Europese denken, zei hij, is dat de mens ‘een geestelijk wezen’ is. Hij noemde de naam van de filosoof George Steiner, overleden in 2020. Steiner schreef ooit een essay over ‘het leven van de geest’ – een lofzang op het denken, de wetenschap en de kunst. Maar met een bittere wending, gezien de verschrikkingen van de vorige eeuw: “De verdierlijking van onze soort kon zich voltrekken in de context van de hoge cultuur. De tuin van Goethe grenst aan Buchenwald.”

Te gemakkelijk hebben we na nine eleven gedacht dat de strijd ging tussen ons, kinderen van de Verlichting, en de barbaren. De strijd is tegen de barbarij, ook die van onszelf.