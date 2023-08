In het Nederlandse onderwijs worden steeds minder cijfers uitgedeeld, en nu mag het predicaat cum laude er ook aan geloven. Deze krant meldde dat maar liefst de helft van de geneeskundeopleidingen overweegt om de chique felicitatie niet meer uit te delen. Door de nadruk op presteren ervaren studenten te veel stress, en loopt maar liefst een kwart van de co-assistenten een hoog tot zeer hoog risico op een burn-out. Onderwijs zou niet moeten gaan “om presteren, maar om leren”.

Het debat over beloning, prestatie en geestelijke gezondheid legt een urgent maatschappelijk probleem bloot: veel mensen denken dat hun waarde samenvalt met hun prestaties. Als je een rijk gevuld cv bezit en de heilige zegen van een cum laude mag ontvangen, dan doe je ertoe, dan mag je er zijn. Dan kan je enthousiast op LinkedIn vermelden met hoeveel lof je bent afgestudeerd, en ontvang je een stroom van complimenten en felicitaties. Maar o wee als je tot de onzichtbare middenmoot behoort.

Het is overduidelijk dat dit mensbeeld schadelijk is, voor ons welzijn én voor onze daadwerkelijke prestaties. Je leert en werkt nou eenmaal beter vanuit zelfvertrouwen dan vanuit een ziekmakende angst om te falen. Maar het probleem van de prestatiesamenleving is fundamenteler. Het klopt namelijk gewoon niet: je waarde is niet afhankelijk van wat je presteert.

Prestaties zijn geheel en al een kwestie van geluk. Iemand kan goed leren, omdat zijn genen meezitten, zijn hersenen prettig werken en zijn leerproces niet gehinderd wordt door nare ouders, nare leeftijdsgenoten, nare docenten en nare ziektes. Al die omstandigheden kies je niet zelf, die overkomen je. Een goed cijfer is je uiteindelijk gegeven – niets meer, en niets minder.

Mensen verdienen hun waarde niet met gelukkige prestaties. In tegendeel: we hebben waarde vanaf het moment dat we ter wereld komen, tot het moment dat we sterven. En in die waarde zijn we, als elkaars lotgenoten op deze hardvochtige aardbol, volstrekt gelijk.

Helaas gaat in het onderwijs die fundamentele waarheid al snel verloren. Er moet geleerd worden, en dus roepen we leerlingen die dat goed kunnen uit tot superieure wezens.

Een paar jaar geleden schreef Johannes Visser voor De Correspondent een vernietigend stuk over de cultuur op middelbare scholen, waar vmbo’ers gekweekt worden die aan zichzelf twijfelen, en vwo’ers opgevoed worden als ‘leiders van de toekomst’. Ik kan erover meepraten, want ik was zowel een zelfvoldane vwo’er als een arrogante student. Gelukkig heeft het leven me inmiddels op andere gedachten gebracht.

Want het kan echt anders. Het is mogelijk om iemands prestaties te bewonderen, zonder de persoon zelf te verheerlijken. Om succesvolle mensen te zien als nastrevenswaardig, maar niet als superieur. Maar dan hebben we onderwijs nodig dat deze boodschap uitstraalt, en in haar cultuur benadrukt. Zo’n cultuurverandering vereist een stuk meer dan het weglaten van cum laude. Misschien moet je die sektarische toga’s ook eens wegdoen. Maar wellicht helpt het.

Schaf cum laude maar een tijdje af.

Jurriën Hamer vervangt Sylvain Ephimenco, die met vakantie is.