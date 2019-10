Je moet niemand valse hoop geven, ook de boer niet

Na deze furieuze boerenweek is er nu misschien tijd om op adem te komen en dieper te gaan graven door de stikstof­laag die aan het oppervlak van het protest dreef. Anders dan in Frankrijk met de beweging van de gele hesjes (waarmee de Nederlandse boerenopstand hier en daar wordt vergeleken) is de ontmoeting tussen Randstad en platteland vrij ordelijk verlopen.

In Frankrijk zijn na maanden protest meer dan 2000 gewonden gevallen door politiegeweld. Een honderdtal demonstranten had ernstig letsel zoals een afgerukte hand of een kapot oog. Enkele opgewonden Randstedelijke commentatoren constateerden met spijt dat de Nederlandse autoriteiten het hebben laten afweten als het om een ferm antwoord op die ‘boerenexcessen’ gaat. Wel ‘altruïstische klimaatactivisten’ arresteren maar niet boeren die alleen ‘voor hun eigen belang opkomen’ en wegen blokkeren.

Maar die excessen van demonstrerende boeren, hoe onaanvaardbaar ook, waren minimaal: een ingeramde deur van een overheidsgebouw, een doodskist met de naam ‘Jesse’ erop of verkeersaanwijzingen die niet werden opgevolgd.

De militairen hieven hun duim omhoog

Terwijl ik dit schrijf staat mijn tv-toestel op een Spaanse nieuwszender ingesteld. Het scherm wordt gevuld met beelden van het sidderende geweld van de afgelopen nachten en live de monsterprotesten in de straten van Barcelona. De-escaleren is een woord dat het repressieve gezag in Madrid niet kent. Men kiest er liever voor om steeds meer politie naar Catalonië te sturen. Zie hier de kortzichtige reflex van een gezag dat hiermee zijn land aan de rand van een implosie brengt. Maar boosheid kun je beter niet met razernij beantwoorden.

In het land van consensus en overleg gaat het gelukkig anders. Hier richtten de Nederlandse militairen, die deze week naar Den Haag werden gestuurd, niet hun wapens op andere Nederlanders, maar hieven hun duim omhoog bij de langstrekkende tractoren. En hier verklaart het staatshoofd vanuit India: “Het stikstofprobleem is een uniek probleem dat we als samenleving als geheel moeten oplossen, niet alleen de agrariërs”.

Valse hoop

Opvallend deze week was ook de algemene mildheid voor het boerenprotest. Onderzoeken of peilingen lieten zien dat soms 90 procent van de bevolking achter de boeren staat. Ook op plekken met de grootste hinder was die mildheid bij Randstedeling­en aanwezig. Zij die met mantra’s over diversiteit om de oren worden geslagen, keken verbaasd naar die homogene groep van blanke mannen en vrouwen die de Pieten met roetvegen nog niet zijn tegengekomen. Ze droegen hun klompen als een identiteitattribuut en alleen tulpen ontbraken nog. Soms was het alsof de Randstad met nostalgie en spijt naar de tractoren van het Land van Ooit keek.

Ook ik vind boeren sympathiek. Maar bij hun trektocht heb ik niet mijn duim omhoog gehouden. Omdat ik weet dat in het algemene belang die afname van de veestapel (export!) er zal moeten komen en dat je niemand valse hoop moet geven.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.