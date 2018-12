Je kunt rijk worden onder een koude douche

Sinds een paar maanden douche ik alleen nog maar koud, zonder enig warm water. Na een paar weken wist ik al niet beter: meteen wakker en heerlijk fris. Koud douchen is ook nog eens beter voor de huid.

Natuurlijk douche ik nu korter. De gemiddelde douchebeurt in Nederland duurt negen minuten. Maar na twee minuten overgoten te zijn met water van twaalf graden, vraag ik me af wat de meerwaarde van nóg langer poedelen is. Ja, ik kwam altijd op goede ideeën tijdens het lange, warme douchen. Misschien dat dit nu minder wordt?

Korter douchen levert tijdwinst op: zeven minuten per dag, goed voor 49 minuten per week, 42 uur per jaar

Nee, in de praktijk niet. Een koude douche in de ochtend zet mij juist aan tot helder denken.

Wat bespaar ik? Ik ben eens gaan rekenen. Wat bespaar ik eigenlijk? In kosten, zeker, maar ook voor het milieu. Twee minuten koud douchen kost 19 liter water: 0,03 euro. Negen minuten warm douchen kost 85 liter water en 0,35 kubieke meter gas: 0,41 euro. Koud douchen bespaart dus 0,38 euro per douchebeurt: 138 euro per jaar. Maar het levert meer op, namelijk tijdwinst. Zeven minuten per dag. Goed voor 49 minuten per week, 42 uur per jaar. Te besteden aan allerlei zaken. Als ik deze 42 uur nu eens inzet aan extra reistijd?

Lagere snelheid Stel, ik rij dagelijks per auto 70 kilometer (15.000 km per jaar) op de snelweg met 120 km/u. Dat kost me jaarlijks 125 uur. Rijd ik 90 km/u, dan doe ik er in totaal 167 uur over, precies die 42 uur langer. Met deze lagere snelheid is mijn benzineverbruik wel 35 procent gedaald. Het scheelt jaarlijks 262,5 liter brandstof (427,87 euro). Tel dit bedrag op bij de besparing van het douchen en ik kan 565,87 euro investeren in zonnepanelen, en een set van 570 Wattpiek op mijn dak leggen. Doe ik dit elk jaar, dan produceer ik het eerste jaar 485 kWh, het tweede jaar 970 kWh. Na het vijfde jaar heb ik een jaarlijks productievermogen van 2425 kWh. Bij een kWh-prijs van 0,20 euro is dat 485 euro. In vijf jaar heb ik daarmee inmiddels 1455 euro uitgespaard door zelf stroom op te wekken. Dit bedrag wil ik op dat moment inzetten. Ik kan zo, na vijf jaar, de zonne-installatie uitbreiden naar ruim 4000 kWh, ruimschoots ons huidige stroomverbruik.

Na vijf jaar Het resultaat na vijf jaar:

• mijn benzineverbruik daalt met 25 procent (ik rijd niet altijd 120 op de snelweg);

• ons waterverbruik daalt met 24 procent;

• ons gasverbruik daalt met 10 procent;

• ons elektriciteitsgebruik via de energiemaatschappij daalt met ruim 100 procent. Daarna blijf ik besparen op elektriciteit. Naar keuze om te investeren in milieusparende zaken: een hybride warmtepomp, een elektrische auto. Ik kan dus in vijf jaar mijn CO2-uitstoot beperken met 25 procent zonder dat het tijd of geld kost. Hiervan kan ik zo enthousiast worden dat ik nu maar meteen die zonnepanelen aanschaf. Dan zit ik, met die koude douche, gelijk op 25 procent.

Andere zaken Trouwens, als mijn milieusparing, kosteloos, alleen al met koud douchen kan worden bereikt, dan zijn er nog veel andere zaken waard om te overdenken: de kamerthermostaat, dikkere kleren, sluipverbruik indammen, boodschappen met de fiets, vliegvakanties vermijden. Het kost allemaal niets en we leveren lang niet altijd aan (vermeend) comfort in. Vervolgens zetten we de besparing in voor nieuwe besparingen. De energietransitie is dus (deels) mogelijk zonder kosten. Het is allereerst een kwestie van gewoontes en vooral keuzes. Wacht even: als mijn vrouw ook koud gaat douchen, kan het bij ons twee keer sneller gaan. Dit had ik nog niet doorberekend. Nu is het zaak haar ervan te overtuigen. En dàt zal wel energie kosten.

