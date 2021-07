‘Je kunt natuurlijk niet elke leerling die een opmerking over je huidskleur maakt eruit sturen’

In de auto op weg naar mijn allereerste échte sollicitatiegesprek ben ik ontzettend opgewonden. Ik heb kriebels in mijn buik. Natuurlijk heb ik wel eens gesolliciteerd voor bijbaantjes, maar dit is anders. Nu gaat het voor het eerst om een ‘grotemensenbaan’: docent Nederlands op een scholengemeenschap. Ik ben net klaar met de lerarenopleiding en sta te trappelen om zelf les te geven. In mijn enthousiasme moet ik oppassen dat ik niet veel te snel over de provinciale weg rijd. Het lijkt me zo leuk om met mijn eigen klassen boeken te lezen, gedichten te bespreken en te debatteren. Ik wil alles wat ik in vier jaar heb geleerd in praktijk brengen en ik ben ervan overtuigd dat ik mijn leerlingen enthousiast kan maken voor de Nederlandse taal.

Als ik uit de auto stap is het warm. Te warm voor het donkerblauwe pak dat ik aanheb, maar bij een sollicitatiegesprek hoort nu eenmaal een pak. Ik kijk uit over het schoolplein. Het gebouw met en paar grote bomen ervoor straalt iets vertrouwds uit, iets gemoedelijks.

In de kamer van de rector neem ik plaats tegenover drie grijze mannen. Ik krijg koffie en het gesprek begint. “Hoe sta je tegenover de christelijke grondslag van de school?” Ik vertel over mijn achtergrond, mijn vader die dominee is, mijn eigen tijd op een christelijke school en ik laat merken dat ik me er dus prima in kan vinden. De rector lijkt gerustgesteld.

Wat doe je als leerlingen opmerkingen maken over je huidskleur?

De voorzitter van de vakgroep Nederlands wil weten welke schrijvers me aanspreken, wat mijn visie op grammaticaonderwijs is, of ik denk een voorkeur te hebben voor vmbo of havo-klassen. Het gesprek verloopt soepel. Met jeugdig bravoure vertel ik over wat ik heb geleerd op de lerarenopleiding en zeg ik dat ik zeker weet dat ik er klaar voor ben.

Dan neemt de teamleider het woord, tot nu toe heeft hij nog niets gezegd. “Wat doe je als leerlingen opmerkingen maken over je huidskleur?” Voor het eerst in het gesprek heb ik niet direct een antwoord. “Ik denk dat ik die leerling straf geef”, zeg ik enigszins aarzelend.

“Hier op school hebben we eigenlijk geen buitenlanders. Het zal voor de leerlingen wel even wennen zijn als er een … als jij voor de klas staat, dus dat kun je ze niet kwalijk nemen. En je kunt natuurlijk niet elke leerling die een opmerking maakt er steeds uit sturen. Dus je moet wel stevig in je schoenen staan.”

Mijn enthousiasme is weg

Ik ben stil. Wat moet ik hierop zeggen? Deze man bedoelt het vast niet verkeerd, maar mijn enthousiasme is weg en van bravoure is ook weinig meer over. “Het is niet zo dat de leerlingen hier racistisch zijn hoor”, voegt de rector eraan toe. Hij lijkt zich niet goed raad te weten met de opmerking van zijn collega.

In de auto denk ik terug aan de woorden van de teamleider: ‘eigenlijk geen buitenlanders…’ Hoe moet het zijn voor die enkele niet-westerse leerling die hier wel op school zit?

De kriebels hebben plaatsgemaakt voor een grote knoop.

Martijn Wijchers schrijft de komende weken over zijn ervaringen als zwarte, homoseksuele docent.

