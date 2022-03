Je kunt miljoenen Oekraïners opvangen, een egoracist met islamofobische trekjes blijf je

Hartverwarmend en zelfs ontroerend is deze solidariteit voor Oekraïense vluchtelingen die zich overal in Europa manifesteert. Hiermee laat het Oude Continent zien dat het concept van opvang in de regio een moreel principe is dat nooit is losgelaten. Het was al het geval tijdens de oorlog in ex-Joegoslavië (1991) en Kosovo (1998), maar met de te verwachten vlucht van miljoenen Oekraïners laat Europa zich nu van zijn beste kant zien. Ook in Nederland staan gemeenten te trappelen om Europese vluchtelingen een veilige plek ver van de oorlog te geven. Initiatieven van Nederlandse burgers om goederen in te zamelen voor vluchtelingen zijn talrijk. En zelfs oud-minister van defensie Joris Voorhoeve reist naar Polen af om een Oekraïens gezin op te halen.

Weten we nog hoe het Wit-Rusland van dictator Loekasjenko migranten uit andere continenten haalde om de EU te chanteren? Diezelfde Loekasjenko die nu Oekraïne bombardeert. Polen hield toen stand tot opluchting van de rest van de EU en liet praktisch niemand binnen. Maar weten we nog hoe dat land door het traditionele Consortium van de Zelf Geproclameerde Goedheid door het slijk werd gehaald? Die Polen waren onmenselijk of onbarmhartig, terwijl ze alleen de buitengrenzen van de EU verdedigden. Maar nu binnen enkele dagen de solidaire Polen meer dan 400.000 Oekraïners al hebben opgevangen (Hongarije 90.000) heeft Het Consortium het moeilijk en je hoort luid het knarsetanden daarbinnen.

Jarenlang hebben ze ons voor racisten en egoïsten uitgemaakt omdat we niet voldoende asielmigranten uit andere regio’s (Afrika, Midden-Oosten) opvingen. Dit terwijl Nederland tussen 2015 en vorig jaar gecumuleerd 235.682 asielzoekers en na-reizigers heeft opgevangen. Alleen al voor het jaar 2020 heeft de EU, die door Het Consortium ‘Fort Europa’ wordt genoemd, 416.860 asielzoekers geregistreerd. Jarenlang werd door deze ideologen zelfhaat bedreven en bij anderen schuldgevoelens aangepraat. Nogal gedesoriënteerd nu door de warme ontvangst van vluchtelingen uit de eigen regio, zoeken ze een uitweg.

Lees dan en huiver bij de woorden van vooraanstaand Consortiumlid en publicist Leo Lucassen die gisteren in de Volkskrant de Europese solidariteit voor Oekraïense vluchtelingen minzaam begroette. Ja, we identificeren ons met die mensen uit eigen regio ‘waarvan we denken dat ze ruwweg dezelfde cultuur hebben (…) overeenkomsten die door media en politici (‘het zijn christenen’) wordt benadrukt.’

Bah, die egocentrische christelijke cultuur! Maar juich niet te vroeg want: ‘Deze solidariteit is niet los te zien van het xenofobische en islamofobe klimaat van de afgelopen decennia, waarin met name vluchtelingen uit islamitische landen of met een andere huidkleur, ten onrechte, als een grote culturele bedreiging worden afgeschilderd.’ Ook al vang je nu miljoenen Oekraïners op en in een jaar bijna een half miljoen asielmigranten uit andere regio’s in de EU, een egoracist met islamofobische trekjes blijf je. Als je het mij vraagt, vind ik dit onwelriekende proza in zeker zin van Baudet-niveau.

