Je kunt maar beter vroeg wennen aan andermans knettergekke opvattingen

Ik ben een warm voorstander van de vrijheid van onderwijs, ik zie het als een manifestatie van democratie, verscheidenheid en gelijke rechten voor minderheden. Maar ik denk dat ik eigenlijk het liefst zou zien dat niemand gebruik zou hoeven te maken van deze vrijheid. Dat alle kinderen vanzelfsprekend naar dé school in de buurt zouden gaan, waar ze klasgenoten zouden vinden uit alle hoeken en gaten van de samenleving, zodat het onderwijs ook een leerschool zou zijn in het omgaan met verschillen, grote verschillen zelfs.

Laat de knettergekke en ergerlijke opvattingen die anderen nu eenmaal hebben – ongelooflijk wat andere mensen allemaal kunnen geloven – al in het klaslokaal de kop opsteken. Je kunt er maar beter vroeg aan wennen. Laat er ruimte zijn voor de zin en onzin die kinderen van huis uit meekrijgen; leer hun kritisch te denken, maar schrijf hun niet voor wát ze moeten denken.

De tirade van Dolf Jansen

Ik vermoed dat openbare scholen zullen zeggen: dat is precies wat we doen. Ik kan niet goed beoordelen in hoeverre dat zo is, of er ook plaats is voor de religieuze achtergrond van leerlingen, wat meer is dan het tolereren ervan. Maar ik ben er niet helemaal gerust op. Dat komt mede door cabaretier Dolf Jansen, die bij BNNVara een veelgedeelde tirade afstak tegen alles wat zweemt naar religie binnen en buiten het onderwijs. Als dat de mindset is van de openbaren, dacht ik, is het geen wonder dat er bijzonderen zijn.

Mij lijkt het heel goed dat de onderwijsinspectie aangifte heeft gedaan tegen de reformatorische Gomarus-school wegens discriminatie van homo-leerlingen, maar wie vanwege dit geval het hele bijzonder onderwijs wil afschaffen, moet ook pleiten voor een verbod op het gehele amateurvoetbal als een jeugdtrainer zich homofoob opstelt.

Zou Dolf Jansen weten dat de religieuze wereld net zoveel kleuren en smaken kent als de seculiere? Dat er, om maar iets te noemen, een Nederlands kerkgenootschap is waar homo’s eerder konden trouwen dan bij de burgerlijke gemeente? Dat men gelovigen kan aantreffen bij zowel SP als SGP, zowel CU als D66? Dat er dogmatische atheïsten bestaan en vrijzinnige godzoekers?

Er moet wel vrijheid ín het onderwijs bestaan

Zoals gezegd, ik vind de vrijheid van onderwijs een mooie uitvinding, al zou ik liever willen dat die overbodig was. Maar dan moet er wel vrijheid ín het onderwijs bestaan, inclusief de vrijheid om religieus te zijn. Ik weet niet of onze samenleving, die geloof vooral lijkt te associëren met zwarte kousen en Taliban, dat kan opbrengen. Op dit moment lees ik het boek Nooit heb ik niets met u, een bundel gesprekken over God – ik sta er zelf ook in, dus onbevooroordeeld ben ik niet, maar ik vind het een smakelijke proeve van wat religie kan betekenen. Hier gaat het mij om wat schrijver en muzikant Aafke Romeijn vertelt.

Geboren in 1986 is ze het kind van ouders die zich tegen de kerk hebben afgezet, over haar religieuze zoektocht sprak ze niet met hen, op de openbare basisschool kreeg ze humanistisch vormingsonderricht, en dat vond ze interessant, maar godsdienstonderwijs kreeg ze niet. “Religie is echt een taboe”, zegt ze.

Toch zonde.