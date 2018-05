Je kunt hoog en laag springen en je neus alvast dichtknijpen, maar dit is wat de Italianen willen

Van het postelectorale huwelijk van de antisysteem Vijfsterrenbeweging (M5S) van stichter en cabaretier Beppe Grillo en de rechtse afscheidingspartij Lega (voorheen Lega Nord) van Matteo Salvini kreeg Europa koude rillingen. Dat die twee partijen niets met Brussel hebben, is nu al meer dan duidelijk: de EU vormt het grootste struikelblok om voor die regering in de maak nog meer Italiaans geld uit de 'finestra' (het raam) te gooien (de Italiaanse schuld bedraagt 2263 miljard euro wat neerkomt op 132 procent van het bbp). Dat die twee partijen er een anti-immigratiefilosofie op nahouden is volgens hen aan Brussel te wijten: de EU liet de laatste vijf jaar rond de 700.000 migranten in Italië aanmeren zonder veel solidariteit in opvang te tonen (de Lega en haar toekomstige minister van binnenlandse zaken Salvini willen een half miljoen illegalen binnen anderhalf jaar uitzetten). Je kunt hoog en laag springen en je neus alvast dichtknijpen, maar dit blijkt de democratische keus van de Italiaanse kiezer die onlangs met een buik vol frustraties heeft gestemd. Hoe kon het zover komen?

De tsunami aan jongeren die hun land ontvluchten is de laatste tien jaar drie keer zo groot geworden

Een Nederlandse gids die in Toscane werkt, vertelde me onlangs dat haar werkgever haar een ultimatum heeft gesteld: of we betalen je voortaan zwart of je dondert op. Probeer eens een witte rekening van een Italiaans bedrijf te eisen voor betaalde diensten. Als zzp'er moet je trouwens soms meer dan 5000 euro vooraf betalen aan de belasting nog voor je maar één cent hebt verdiend. 'Zwart' is dan het parool. De maffia, met een miljardenomzet, zal daar niets van voelen, ondanks de duizenden maffialeden die nu in het gevang zitten. De tsunami aan jongeren die hun land ontvluchten is de laatste tien jaar drie keer zo groot geworden. In Rome zijn meer dan 50.000 gaten in het wegdek in kaart gebracht. Stadsbussen worden niet meer onderhouden zodat ze spontaan in vlammen opgaan of exploderen: tien sinds januari en veertig sinds achttien maanden.

Populismo Doordat het vuilnis niet optimaal wordt opgehaald zijn nu reuzenratten in de Romeinse straten gesignaleerd. Als je een pakket of brief uit Nederland verwacht wordt dat regelmatig gestolen of opengemaakt. Nooit op of onder een net afgeleverde brug rijden, die kan zo in elkaar storten (de maffia gebruikt meer zand dan cement). Doordat de veiligheidsregels niet worden nageleefd hebben vorig jaar 1115 mensen het leven op hun werk verloren. Maar de Italianen moeten zelf ook niets hebben van regels en theorie: ze worden ieder jaar als de slechtste automobilisten van Europa gekozen die nog moeten leren in hun achteruitkijkspiegel te kijken, hun richtingaanwijzer te beroeren of niet midden op de weg te stoppen als ze gaan bellen. Zebrapaden zijn de gevaarlijkste plekken in het land. Het kan natuurlijk voor een buitenlander prettig zijn om in de Italiaanse chaos te baden. Maar wees niet verbaasd over het stormachtig opkomende populismo: de vraag is alleen waarom dit niet eerder is gebeurd. Drie keer per week schopt Sylvain Ephimenco in Trouw heilige huisjes omver. Lees hier meer van zijn columns.

