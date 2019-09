Je kunt het Wopke Hoekstra niet verwijten dat hij naar zijn achterban luistert

In mei hield minister van financiën en aspirant CDA-leider Wopke Hoekstra een lezing aan de Humboldt-universiteit in Berlijn. De reacties waren lovend. Men zag in die verfrissende tekst een breuk met de voorgaande CDA-lijn van politieke leider Sybrand Buma. Sommigen hoopten misschien dat het CDA, met nadruk op de ‘C’ (overigens is de ‘D’ in die naam ook belangrijk), een soort GroenLinks B zou worden.

Vier maanden later en een ­lezing verder is de stemming omgeslagen. In zijn HJ Schoo-lezing van deze week legt Hoekstra de ­nadruk op identiteit en immigratie. Oei, de Buma-lijn wordt voortgezet, klaagt men. Maar, met permissie, ‘identiteit’ is een andere naam voor ‘normen en waarden’ en het CDA is de partij bij uitstek om die uit te dragen.

Vier maanden geleden schreef een Volkskrant-collega enthousiast dat Hoekstra bij het CDA ‘een raampje had opengezet’. Dinsdag schrijft diezelfde collega dat diezelfde man ‘geen enkele poging doet bij het CDA de ramen lekker open te zetten’. Gebrek aan consistentie, ook stilistisch, is een mes dat aan twee kanten kan snijden. Toch zijn tussen die twee lezingen een paar bruggetjes.

Liefdesverklaring aan Europa

In Berlijn ging het over Europa dat van Hoekstra een liefdesverklaring kreeg. Deze week ging het meer over Nederland en daarin (identiteit, immigratie) zijn de CDA-standpunten kennelijk onveranderd. Standvastigheid kan ook een deugd zijn. Maar als je goed zijn lezing in Berlijn herleest, vind je aanknopingspunten voor zijn HJ Schoo-lezing.

Hoekstra had het toen ook over ‘grote migratieproblemen’ en open grenzen, maar volgens hem heeft ‘ons continent dat niet weten te koppelen aan effectieve bescherming van de buitengrenzen van de Unie.’ Verderop hoopt hij op ‘een weerbaar 21ste-eeuws Europa dat in staat is zijn grenzen te verdedigen, zich geopolitiek te weren, en het migratie- en klimaatprobleem op te lossen’.

Je kunt het een politicus niet verwijten dat hij luistert naar zijn achterban en weet wat voor problemen daar spelen. CDA-Kamerlid Pieter Heerma rapporteerde twee jaar geleden aan een journalist over een man die tijdens een ledenvergadering opstond en zei: “Ik ben vrijwilliger bij een azc en ik vind dat de grenzen dicht moeten”.

Trouwstoet die alle regels negeert

Maar wat zagen velen uit die achterban de laatste twee maanden? Een migrant die terrorist werd, vier mensen in Utrecht vermoordde en bij zijn proces verklaarde: “Ik laat niet met mijn geloof spotten”. Een ander, de Afghaanse uitgeprocedeerde asielzoeker Jawed S., die twee Amerikaanse toeristen neerstak in Amsterdam, waarschuwde deze week: “Laat mijn religie met rust. Anders weten jullie wat er gebeurt.”

En verder een rapport, waarin staat dat 150 jongeren uit Amsterdamse migrantenbuurten ‘mogelijk een rol spelen bij liquidaties.’ Of een trouwstoet die alle verkeersregels negeert in Rotterdam, waarbij een agent knock-out wordt geslagen. Of een wet over de boerka die door de overheid niet wordt gehandhaafd. Je kunt Wopke Hoekstra van alles verwijten, maar ­volgens mij weet hij wat wel en niet past bij de ­Nederlandse identiteit.

