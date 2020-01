Je kunt beter iets zeggen over papier inzamelen dan over overbevolking

In de laatste zaterdagkrant: drie interessante artikelen die een gemene deler zouden kunnen hebben. Het eerste ging over de groeiende berg oud papier. Daar is de klad in gekomen, omdat de sector niet meer naar China mag exporteren en zelf niet in staat is de jaarlijks 2,5 miljoen ton papier te recyclen. Je kunt tegen de 17,4 miljoen ­Nederlanders zeggen dat ze minder papier moeten produceren, maar voorlopig gebruikt elk van hen ­gemiddeld 200 kilo papier en karton (!) per jaar.

Verder vertelde onderzoeker Mirjam Vossen in Letter & Geest dat niet alle energievoorzieningen die ons als duurzaam of groen worden voorgesteld, dit predicaat verdienen. Ze pleit voor ‘het loslaten van deze bedrieglijke termen’, omwille van een ­betere visie op onze energietoekomst. We wisten natuurlijk al dat het grootste bedrog de biomassacentrales betreft, waarvan de regering er meer dan zeshonderd denkt neer te zetten: ze zorgen niet alleen voor ontbossing, maar stoten meer CO2, stikstof en fijnstof uit dan kolencentrales.

Over een aantal jaren moeten alle motorvoertuigen in Nederland op elektriciteit rijden, dus op biomassa. Er zijn er momenteel bijna tien miljoen – personenauto’s plus bedrijfsvoertuigen – en dit aantal neemt ieder jaar toe. Minstens zo interessant is te weten dat wind- en zonne-energie, hoewel schoner, ook een nare kant hebben. Zonnepanelen die metalen als tellurium en indium nodig hebben, zijn een probleem als ze af­gedankt worden: “Niemand weet nog wat we met de groeiende berg afgedankte zonnepanelen moeten doen”. Dit geldt ook voor de resten van windmolens. Wat als straks 6,5 miljoen rijtjes- en vrijstaande huizen hun panelen moeten vervangen?

Mijn derde punt betreft het interview met Marnix Norder, ex-voorzitter van de corporatiewereld. Hij trok aan de alarmbel over de woningcrisis. Tot 2030 zou een miljoen woningen moeten worden ­gebouwd en dat gaat niet lukken. Bovendien bedraagt het woningtekort nu al 294.000 stuks. Volgens Norder bivakkeren gescheiden vaders op de camping, omdat het niet lukt een woning te vinden.

En de gemene deler?

De gemene deler van al die problemen vond ik in de jongste cijfers van het CBS. In een van de dichtstbevolkte landen van Europa zal de bevolking over tien jaar toenemen met een miljoen, tot 18,4 miljoen. Vorig jaar kregen we 132.000 zielen erbij, ­becijfert het CBS: 18.000 door natuurlijke aanwas – ­geboortes min overlijdens – en 114.000 door im­migratie.

Wie hierover een debat wil, kan beter tegen een muur gaan staan en wachten op de kogels die gaan komen. Vorige week haalde vicepremier Hugo de Jonge (CDA) het in zijn hoofd om over het beperken van de immigratie te beginnen. De oogst? ‘Hugo de Jonge pist lekker tegen migranten aan’ (Joop.nl), ‘Lelijk, opportunist, kots’ (DagelijkseStandaard.nl), ‘Koren op de molen van xenofobische politici en huilen met de wolven in het bos’ (hoog­leraar Leo Lucassen), ‘Huichelaar’ (Wilders).

Ja, in Nederland kun je beter voor noppes oud ­papier inzamelen dan iets aan de overbevolking ­willen doen.

