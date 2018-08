Je kunt als consument meer doen dan afval scheiden en kliekjes invriezen

In een opiniestuk houdt Michel Klein een pleidooi om apparaten niet meer snel kapot te laten gaan. In het stuk wordt uitgegaan van de aanname dat apparaten voortijdig kapot gaan door ingebouwde veroudering. Dit is echter slechts een deel van het probleem. De schrijver mist twee belangrijke punten.

Ten eerste: het maximaliseren van de verkoop van goedkope producten van lage kwaliteit. Dit punt wordt wel in het artikel genoemd, maar wordt gelijkgesteld aan ingebouwde veroudering. Hier is sprake van de uitkomst van de hebzucht van zowel de consument als de fabrikant.

De consument ziet een gadget en wil het hebben. Om dit van een duurzame kwaliteit te maken is een investering nodig in zowel arbeid, materiaal als productieproces (inclusief milieueffecten). Door hier op te beknibbelen wordt een product gerealiseerd dat binnen het bereik van de grootst mogelijke groep consumenten komt te liggen.

Vanwege de wens om tegen zo laag mogelijke kosten te produceren wordt de productie verplaatst naar landen waar arbeid weinig kost en waar zorg voor het milieu weinig aandacht heeft. Dit leidt tot uitbuiting van werknemers en vervuiling van de leefomgeving ter plaatse.

Bredere rol van de consument Een ander gevolg is een product van zodanig inferieure kwaliteit dat het bij wijze van spreken al stuk is als het in de winkel komt. Deze aanpak leidt zowel bij de meerderheid van de consumenten als bij de producenten tot tevredenheid. Men krijgt wat men wil: een goedkoop product, en de producenten verdienen. Het tweede punt wordt geïllustreerd met de foto boven het artikel: een enorme hoeveelheid overbodig geworden telefoons. Deze zijn voor het merendeel van de generatie van voor de smartphone, die net als toetsenborden nauwelijks kapot te krijgen zijn. Waarom worden deze dan weggegooid? Niet door ingebouwde veroudering van de kant van de fabrikant. Dit is een duidelijke en zelfstandige keuze van de consument. Het tegengaan van ingebouwde veroudering is dus belangrijk, maar lost slechts een beperkt deel van het probleem op. Wellicht zijn betere resultaten te bereiken met duurzame productieprocessen en het accepteren dat niet alles voor een prikje te koop is. Daarnaast is belangrijk dat de consument een weloverwogen beslissing neemt, onafhankelijk van de trend van de dag. De rol van de consument is dus breder dan 'afval scheiden en kliekjes invriezen'. Accepteren dat niet alles hoeft wat er kan en eigen keuzes maken zetten zeker zoden aan de dijk.

