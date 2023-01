Je hoeft niet ver te zoeken voor fraaie voornemens

Als ik de NOS mag geloven, is het voornemen wat kilo’s af te vallen ‘voor veel mensen veruit het belangrijkste’. Het is nieuws waar mijn wenkbrauwen van fronsen. Gezondheid is een groot goed, maar in deze donkere dagen zou je toch gewichtigere doelen kunnen verzinnen. Ik vermoed bovendien dat de wens om af te slanken samenhangt met het moment waarop dat voornemen wordt uitgesproken: tussen een hap oliebol en een slok champagne door. Het klinkt alsof iemand een excuus zoekt om nog even door te smullen. Lieve familie, je ziet me hier misschien staan met een uitpuilend bordje en een goed gevuld buikje, maar de komende weken trek ik de broekriem aan hoor, echt!

Inmiddels zijn de omstandigheden een stuk gunstiger. De kater is weggetrokken, de appelflappen verleden tijd, de vuurwerkresten opgeveegd, en 2023 strekt zich als een lange witte pagina voor u uit. In alle ernst: hoe gaat u die pagina vullen?

Schone schijn doorgeprikt

Op zoek naar fraaiere voornemens laat ik het afgelopen jaar nog eens de revue passeren. Het was een jaar waarin de schone schijn werd doorgeprikt. Het brute Russische oorlogsgeweld toonde aan dat Europa minder veilig is dan lang werd gedacht, en dat autocraten als Vladimir Poetin ook in onze tijd bereid zijn tot onbeschrijfelijke wandaden. De energiecrisis illustreerde hoe weinig controle Nederland eigenlijk heeft over zijn basisvoorzieningen, en hoe kwetsbaar een ongelijk land is voor energiearmoede. Zelfs de mediawereld, waarin schone schijn het hoogste goed is, werd herhaaldelijk opgeschrikt door explosieve onthullingen van grensoverschrijdend gedrag.

Onrecht en ellende zijn van alle tijden. Maar waar ze voorheen genegeerd werden door de gelukkigen die er weinig last van hadden, was dat het afgelopen jaar moeilijker. Van hoge gasprijzen, een stikstofdebacle en een woningtekort merkt iedereen iets, en bovendien lieten mensen zich simpelweg niet langer sussen. Ze deden hun beklag over de angstcultuur van De Wereld Draait Door, ook als dat hun carrière moeilijker maakte. Ze plakten zich vast aan kunstwerken en snelwegen, ook als dat een strafblad op zou kunnen leveren. En sommigen, voorzien van beduidend zwakkere argumenten, reden met hun tractor naar het huis van de minister van stikstof.

Voor een goed voornemen hoef je niet ver te zoeken

In het afgelopen jaar gingen de wonden open. Dat is verontrustend, zelfs beangstigend, maar het biedt ook enige houvast. Als je het komende jaar wilt bijdragen aan een betere wereld, dan hoef je niet ver te zoeken om een goed voornemen tegen te komen. Deel je welvaart met mensen die de verwarming niet aan durven te zetten. Doe wat je kan om kwetsbare natuur te beschermen. Praat met je collega’s over machtsmisbruik en seksuele intimidatie. Stem niet op politieke partijen die openlijk steun betuigen aan oorlogsmisdadigers. Onderzoek je eigen vooroordelen, juist als dat een beetje pijn doet. Help een vluchteling om erbij te horen. Wees balsem op onze wonden.

En als je toch nog tijd over hebt: eet minder frietjes. Je lichaam is een tempel.