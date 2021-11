Je hebt niet overal recht op, behalve natuurlijk op de dood

Sinds dit weekend liggen er weer meer dan duizend patiënten met ernstige covidklachten in het ziekenhuis, van wie een kwart op de ic. De ic als het heilige der heiligen met gesloten gordijnen waar mensen onzichtbaar sterven zodat wij er als gewone stervelingen geen last van hebben.

We hebben de luxe om te kiezen of we ons wel of niet laten vaccineren. Zo’n twee miljoen mensen zijn op dit moment niet gevaccineerd en deze groep valt ruwweg uiteen in drie subgroepen. De media storten zich vol overgave op de orthodoxe christenen die ongeveer 2,5 procent uitmaken van de ongevaccineerden. De tweede groep zijn de mensen met een migratieachtergrond die zoals gewoonlijk worden geblurd door de media om onbedoelde ophef te voorkomen.

De cijfers zijn wél scherp: het RIVM meldde half oktober dat 80 procent van de coronapatiënten op de ic en 75 procent op de verpleegafdeling geen prik had gehad. Schoorvoetend gaven de ziekenhuisbazen toe dat zo’n 40 tot 60 procent van alle opgenomen coronapatiënten van niet-westerse origine is. Het onderzoek Covid-19 en etniciteit noemt factoren als armoede, taalachterstand, wantrouwen en gebrek aan informatie. Etniciteit registreren we nog steeds niet standaard in de zorg, in tegenstelling tot de VS, omdat we bang zijn om te discrimineren. Door corona keert deze aanname zich genadeloos om en worden migranten door onze angsthazerij juist ernstig verwaarloosd.

De derde groep antivaxxers betreft een bont gezelschap van hoogopgeleiden die zijn doorgeslagen in hun eigen theorievorming via de zussen van Lexmond ‘we zijn ras­optimisten, luisteren naar ons hart en leven op intuïtie’ tot 5G, Joden, hagedissen en Bill Gates als antichrist.

Ik ben vooral benieuwd of deze derde categorie voldoende lef heeft om door te denken over de gevolgen van hun persoonlijke keuzes. Namelijk dat de dood genadeloos is en zich nog steeds niet laat wegklikken of swipen. Sterven kan op allerlei manieren: van comfortabel op de ic achter een gordijntje tot stikkend op de stoep van het ziekenhuis zoals recent in India.

Arie den Ouden, fractievoorzitter van de SGP in Staphorst, is uiteraard niet gevaccineerd, maar durfde bij Op1 openlijk de consequentie te dragen voor zijn keuze, mocht zijn leven in gevaar zijn door corona: “Ik verlaat het ziekenhuis als het om mij of een kankerpatiënt gaat”.

We leven in een tijd van symboolpolitiek, van beeldvorming, gratis excuses en ‘afstand nemen’ als het te heet wordt onder je voeten.

Écht opofferen hoort pijn te doen en is wat anders dan een Tesla met belastingvoordeel of gesubsidieerde ledlampen omdat je ‘iets met klimaat’ hebt.

Be like Arie: als jij niet wil vaccineren draag dan dapper de gevolgen van jouw keuze. Niet alles is maakbaar en je hebt zeker niet overal recht op, behalve natuurlijk op de dood.