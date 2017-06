Je gaat minder snel dood aan de nieuwe sigaret maar Philip Morris wordt niet minder rijk

En meneer had goed nieuws ondanks de lijkengeur die hem omringde: vanaf nu heeft Morris, Philip voor de intimi die nog in leven zijn, een nieuwe winkel met een nieuw product in Nederland geopend. Het heeft anderhalve eeuw geduurd voordat Philip Morris erachter kwam dat zijn creatie meer doden had veroorzaakt dan alle oorlogen die sinds het begin der tijden zijn gevoerd. En daarom vertrouwde gisteren de vertegenwoordiger in Nederland van de grootste en rijkste sigarettenfabrikant ter wereld de Telegraaf toe: “We willen rokers een minder schadelijk alternatief bieden (...) omdat dit beter is voor de rokers en voor de maatschappij”.

De nieuwe sigaret met tabak die niet wordt verbrand maar ‘verhit’, wordt IQOS genoemd. Je gaat er minder snel aan dood maar Philip Morris gaat er niet minder rijk van worden, wat een win-winsituatie mag worden genoemd. Het bedrijf dat 75 miljard dollar omzet en wereldwijd 1 miljard potentieel rokende klanten mag aanspreken, maakt zich vooral druk over zijn eigen toekomst en niet zozeer over de onze. Daarom IQOS. Je koopt voor 6 euro een pakje van 20 tabaksticks die je dan in een houder verhit.

Minder schadelijk zegt Morris, maar daar is nog niet iedereen van overtuigd. Kosten van de ‘verhitter’ en de oplader zijn 70 euro. Mijn advies: ga vooral je energienota niet omhoog krikken. Nu moet ik ook niet al te cynisch en hypocriet gaan jodelen tegen meneer Philip: jarenlang ben ik zijn trouwe afnemer geweest. Totdat mijn vingers geel van de nicotine werden en mijn tandvlees nog sneller slonk dan het ijs op de Noordpool door klimaatverandering. Niet dat die bijverschijnselen me zouden hebben weerhouden om er weer een aan te steken. Nee, de omslag gebeurde op een nacht dat ik door mijn slaap heen mijn voornaam onderaan de trap hoorde schreeuwen. Ze kon niet meer ademen en hierdoor niet lopen.

Ik bracht Geliefde met COPD en al naar de spoedafdeling van het Erasmus-ziekenhuis. “Rookt u, mevrouw?”, vroeg de longarts. “Vanaf vannacht niet meer”, antwoordde ik met mijn mooiste en meest autoritaire stem. Koen hield ze zich vanaf die nacht aan mijn eigen belofte en begon weer te ademen. Het kon niet verhinderen dat ze met spoed, een aantal maanden later, voor observatie werd opgenomen. Op bezoek, liep ik op een avond in een gang met allemaal open deuren die op veel ellende, gerochel, slangen en grauwe huiden uitkwamen. Ik besloot toen om definitief van die gele vingers af te komen en niet meer een aantal keren per dag onder de afzuigkap van onze keuken dom te gaan wezen. Daarom liep ik, eenmaal thuisgekomen, op meneer Philip af, draaide zijn nek om in een explosie van bruine kruimels en dumpte hem in de toiletpot. Tot mijn verbazing hoorde ik gisteren dat hij met IQOS zich weer probeert op te richten. Dus moest ik voor de zekerheid vandaag een tweede keer doortrekken.

