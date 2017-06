Je blijft voor elk kind gaan. Tot je alleen nog kunt staken

Er is geen leerkracht die tegen een leerling zegt dat hij niet geholpen kan worden. We hebben ons beroep niet gekozen om rijk te worden. Het is geen product waar je mee werkt! Er zijn geen winsten, geen quota, geen deadlines. Elk kind heeft recht op passend onderwijs. En dus doet de leerkracht wat binnen zijn vermogen ligt.

Oftewel: je doet je uiterste best om ook die leerlingen met een heel laag IQ en met een heel hoog IQ , een medische ziekte en leerlingen met een gedragsprobleem te begeleiden. Kortom: passend onderwijs te geven.

Helaas, de beloofde extra handen in de klas zijn er niet gekomen. Dus de leerkracht doet het allemaal alleen en loopt steeds harder tot aan een burn-out aan toe. Een leerkracht kan in verband met privacy van kinderen nooit voorbeelden geven uit de dagelijkse praktijk.

Druk verkeer Met een continurooster werk je van 8.30 uur tot 14.00 uur door zonder enige pauze. Er is geen tijd om even rustig naar het toilet te gaan. Het rooster is vol gepland met hulp aan kleine groepjes kinderen. Heb je een kind met een serieus gedragsprobleem (agressief gedrag gericht tegen de andere kinderen), dan moet je de hele lestijd een oogje op die leerling houden. Vergelijkbaar met een chauffeur die in druk verkeer rijdt en geen rust krijgt.

Staken Meestal zitten er 28 kinderen in een groep die bij elke les een eigen aanbod op niveau krijgen, dat wil zeggen een basisaanbod, een verrijkt aanbod of een intensief aanbod. En wil je dan een leerling aanmelden zodat je een arrangement krijgt (bijvoorbeeld drie uur per week een paar extra handen in de groep), dan moeten eerst de deskundigen zich buigen over wat je al in de groep hebt gedaan. Je mag aantonen dat je 'handelingsverlegen' bent en je moet een goede hulpvraag formuleren. Dat betekent formulieren invullen en een gesprek met zo'n vijf deskundigen. En natuurlijk mopper je dan, maar je blijft toch voor elk kind gaan! Tot het niet meer gaat en dan zit er misschien maar één ding op: staken.

