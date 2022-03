Jarenlange verwaarlozing van onze krijgsmacht was politiek naïef en laks

De politiek heeft gedurende dertig jaar zo weinig oog gehad voor de nationale veiligheid, dat onze krijgsmacht in een deplorabele staat is beland. Dat is geen nieuwe informatie, maar door de inval van Rusland in Oekraïne zijn de schellen plotseling wel van onze ogen gevallen.

De vraag of onze eigen krijgsmacht in staat zou zijn geweest een Russisch leger te weerstaan, durven we niet eens te beantwoorden. Er is te lang en te veel bezuinigd op Defensie, dat te weinig prioriteit kreeg tussen de vele andere dossiers die om aandacht vroegen.

Zelfs de Nederlandse kazernes zijn zwaar verwaarloosd. De aanblik daarvan leidde deze week tot een schaamtevolle verzuchting van de nieuwe staatssecretaris van defensie, Christophe van der Maat. Die zei na een werkbezoek aan de marinebasis in Den Helder: “Ik kom op plekken waarvan ik denk: Jeetjemina, laten we onze mensen hier werken?”

Waarom is dit ministerie zo lang afgeknepen?

Het Oekraïnedebat maandag in de Tweede Kamer laat zien dat er in rap tempo een brede coalitie is die Defensie weer wil optuigen. Volgens onze Grondwet heeft Defensie ook essentiële taken: ‘de bescherming van ons grondgebied en dat van onze bondgenoten, bevordering van de internationale rechtsorde en het bijstaan van civiele autoriteiten’.

De vraag is waarom er zolang voor is gekozen dit ministerie af te knijpen. Is Nederland te naïef, te verwend of te laks geworden door de jarenlange van vrede in Europa? Werden we niet gewaarschuwd voor de toegenomen spanningen in de wereld. Voor de gordel van instabiliteit aan de randen van Europa en de toestanden in Syrië, Irak en Libië?

Waren de bedoelingen van Poetin niet al duidelijk bij de inval in 2008 van Rusland in Georgië, het neerschieten van de MH17, of in 2014 toen hij de Krim annexeerde? Al in 2008 zeiden partijen in de Tweede Kamer dat Nederland snel minder afhankelijk van Rusland moest worden. Maar daar is verder weinig van terecht gekomen.

Eindelijk erkenning voor de kerntaken

Het nieuwe kabinet-Rutte IV had eindelijk een forse verhoging van het defensiebudget afgesproken, al voldeed Nederland daarmee nog steeds niet aan de Navo-norm van 2 procent van het bbp. Maar nu, een paar dagen na de inval van Rusland in Oekraïne, eist een grote meerderheid van de Kamer dat de geldkraan ruim open gaat.

Dat is winst. Eindelijk erkenning voor de kerntaken. Maar ook: rijkelijk laat. Het duurt wel tien tot vijftien jaar voordat onze krijgsmacht weer op peil zal zijn gebracht. Het kost tijd personeel te werven en tanks, raketten en geweren aan te schaffen. Daarbij moet wel kritisch worden bekeken waarin de krijgsmacht precies investeert en ook graag in nauwe samenwerking met andere Europese landen. We kunnen het ons niet meer veroorloven naïef te zijn.