Jammer dat het Nationaal Preventieakkoord zwijgt over zelfmoord

Staatssecretaris Blokhuis nam op 23 november het Nationaal Preventieakkoord in ontvangst. Het akkoord betreft drie onderwerpen: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Zowel overgewicht als problematisch alcoholgebruik hangen samen met armoede en ook vaak met psychische problemen.

Geen woord in het akkoord over preventie van psychische problemen. Het is niet alleen een blunder om alles voor de zoveelste keer te focussen op het lichamelijk welzijn, het versterkt ook het stigma waardoor psychische problemen zoveel mogelijk worden verzwegen. Terwijl zo’n preventieakkoord een kans is om naast drie lichamelijke problemen juist expliciet één hoofdstuk te wijden aan het voorkómen van psychische problemen, zeker omdat ze sterk samenhangen met obesitas en problematisch alcoholgebruik.

Hoe betrouwbaar is een overheid die met de mond belijdt dat ze depressies wil aanpakken en er tegelijkertijd blind voor lijkt dat het een absolute noodzaak is om psychische problemen te voorkomen?

Noem ook geslaagde pogingen om psychische problemen aan te pakken, dan zullen mensen met psychische problemen zich gezien en gehoord voelen

Vierde hoofdstuk Onder jongeren tussen 20 en 25 jaar is zelfdoding doodsoorzaak nummer 1. Staatssecretaris Blokhuis kondigt in zijn Kamerbrief van 24 september aan dat Noord-Brabant en Gelderland actief benaderd zullen worden om deel te nemen aan Supranet Community, de lokale en regionale aanpak om het aantal suïcides terug te dringen. Noem deze acties en voeg een vierde hoofdstuk toe in het Nationaal Preventieakkoord. Noem ook geslaagde pogingen om psychische problemen bij jongeren aan te pakken, zoals de Headspace-centra, de laagdrempelige en anonieme inloopcentra voor jongeren tussen de 16 en 26 jaar met psychische klachten in Australië, die nu ook in Nederland, in Amsterdam en Maastricht onder de naam @Ease hun deuren hebben geopend. Dan zullen mensen met psychische problemen, inclusief jongeren met suïcidegedachten, zich ook gezien en gehoord voelen. De overheid heeft onder een soort preventieparaplu gekozen voor sturen op risicobeheersing en komt terecht in tweespalt. Aan de ene kant alles via risicotaxaties beheersen en aan de andere kant de burger oproepen tot zelfstandig handelen, eigen koers, eigen kracht en volwassen besluiten nemen op grond van goede informatie. De ruimte voor burgers en professionals om richting te geven aan eigen leven en werk, om zelf beslissingen te nemen, wordt hierdoor beperkt.

