Jammer dat die democratische tegoedbon er nooit van zal komen

Soms komen er ideeën voorbij waarvan je onmiddellijk weet ‘dat moeten we doen’, direct gevolgd door het besef dat het er nooit van zal komen. Goede ideeën, tragische ideeën, zoals zaterdag in het Trouw-interview met politicoloog Jan-Werner Müller, die pleitte voor een democratie-voucher. Geef elke burger een tegoed van 50 ­euro, die hij kan inzetten om een politieke partij naar keuze financieel te ondersteunen.

Müller, die ­deze gedachte leent van een Franse collega, wil daarmee een einde maken aan de praktijk dat bedrijven en rijke particulieren politieke invloed kopen via de partijkas. Het zou eerlijk zijn: arm en rijk krijgt evenveel om aan partijen te besteden. Het zou ook recht doen aan het ideaal van de ­democratie als ideeënstrijd in plaats van louter belangenbehartiging – al zullen belangen zich natuurlijk ook altijd weer vermommen als ideeën, daar is niets aan te doen.

Waarom denk ik dat het toch niet van zo’n voucher zal komen? Omdat we er zo aan gewend zijn dat geld deuren opent, dat we ons nauwelijks meer kunnen voorstellen dat we sommige deuren ook dicht kunnen houden. Vastgoedondernemer Cor van Zadelhoff sprak vorige week in Nieuwsuur van ‘mierenneukerij’ toen hem werd gevraagd naar de kosten van de fondswervingsdiners die hij sinds jaar en dag voor de VVD organiseert. Moesten die avonden in zijn koetshuis niet vermeld worden als gift?

Welnee, vond hij. Hij serveerde geen kaviaar of zo, de gasten kregen boerenkool met worst, en verder ging het om de gezelligheid en de verdediging van het liberale erfgoed. Dat alles in aanwezigheid van Mark Rutte en andere VVD-coryfeeën. Het was ook gewoon netwerken ­natuurlijk: “Als ik op zo’n avond nog een gebouwtje kan verkopen... dat zit nu eenmaal in het bloed.”

Zou een bijstandsmoeder ook aan kunnen schuiven? Tja, zei Van Zadelhoff, deelname is wel ‘gebonden aan een bijdrage’. Inderdaad, 1000 euro per jaar, gedurende vijf jaar, ter ondersteuning van de VVD. Dit jaar vonden er vanwege corona geen ­diners plaats, wel maakten donateurs via Van Zadelhoff 900.000 euro over aan de VVD.

Toen middenin de verkiezingscampagne bekend werd dat miljardair Steven Schuurman een miljoen euro aan D66 had geschonken en 3,5 ton aan de Partij voor de Dieren, klopte een waarnemersdelegatie van de OVSE aan bij politicoloog André Krouwel. Kon dit wettelijk in Nederland? Dat schokte hen. En toen moest het nieuws nog komen dat de kas van het CDA op vergelijkbare wijze gespekt was: 1,2 miljoen euro van miljonair Hans van der Wind, ­tevens lid van het campagneteam.

De onrust die dit veroorzaakte, is inmiddels overgeslagen op andere partijen, en terecht. In de Verenigde Staten, het land waar de dingen vaak net iets eerder gebeuren dan bij ons, is de democratie al bijna evenzeer een jacht op geld geworden als een jacht op stemmen. Als wij ons systeem daarvan willen vrijwaren, en kiezers liever willen overtuigen dan kopen, dan moeten we het speelveld tussen partijen gelijk houden.

Zo’n democratische tegoedbon, zou dat toch geen goed idee zijn?