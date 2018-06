Jacques Vriens: Pesten aanpakken is een zaak van de hele school, vanaf groep 1

Uit onderzoek van vijf universiteiten en het Trimbos-instituut blijkt dat de lessen om het pesten tegen te gaan niet allemaal effectief zijn. Nog steeds wordt één op de veertien kinderen meerdere keren per week gepest.

Ik weet zelf hoe dat voelt, want ik werd op de lagere school uitgescholden voor 'dikke'. Vlak na de oorlog geboren was ik vergeleken met de mijn klasgenoten tamelijk stevig. Verder was ik een 'stijve hark'. Op de jongensschool waar ik zat, voetbalden we altijd tijdens gymnastiek en daar bakte ik niks van.

Toen ik later zelf (hoofd-)meester werd, was pesten vanaf de eerste dag iets dat alle aandacht kreeg. Ik realiseerde mij dat het belangrijk is dat kinderen zich veilig voelen op school en er iedere dag zonder tegenzin naar binnen stappen. Dat gevoel had ik als kind nauwelijks gekend.

Een school wordt mijns inziens een anti-pestschool doordat álle juffen en meesters op één lijn zitten en het van het grootste belang vinden dat iedereen op school op een aardige manier met elkaar omgaat. Verschillen in uiterlijk, kleding, religie, afkomst, maar ook prestaties, sportiviteit, creativiteit worden positief benoemd vanaf de éérste dag dat kinderen op school zitten met als motto: 'Stel je voor dat we allemaal hetzelfde zouden zijn. Dat zou saai worden'. Daarbij moeten leerkrachten zich ook kwetsbaar durven opstellen en hun 'zwakke' kanten laten zien.

Vanaf groep 1

Een ander belangrijk punt is dat kinderen vanaf groep 1 weten dat ze met elkaar verantwoordelijk zijn voor de sfeer in de school. Niet alleen voor een opgeruimd lokaal of de rust in de groep tijdens het werken aan een taak, maar ook voor elkaars welbevinden. Vertrouwen in de leerkracht is daarbij een voorwaarde. Weten dat je als kind gezien wordt en niet alleen staat. Dan durf je ook naar de juf of meester toe te stappen of zijn er vrienden of vriendinnen die 'komen zeggen' dat je in de knel zit.

Als er dan toch nog gepest wordt, zijn er duidelijke afspraken over hoe dit binnen de hele school wordt aangepakt.

Juf of meester praat met de pester(s). Leerkrachten volstaan niet met een 'dat mag niet', maar spreken indringend met ze en herinneren hen aan de afspraken die al bestaan vanaf groep 1. De ouders worden er (voorlopig) buiten gelaten, maar de leerkracht houdt het wel goed in de gaten. Ook collega's zijn op de hoogte. Mocht het pestgedrag doorgaan, dan is een strengere aanpak nodig, waarbij kinderen vooral moeten ervaren dat de school het pesten 'hoog' opneemt, maar dat er altijd 'een weg terug is'.