Jacht op vaccin noopt tot samenwerking

Wereldwijd zijn talloze teams bezig vaccins te ontwikkelen tegen het coronavirus. Opgejaagd door de gezondheidsschade en de economische terugval tijdens de coronacrisis, is er een soort wedloop gaande waarbij sommige bochten worden afgesneden. Dat is best begrijpelijk, want de belangen zijn groot, niet alleen voor de fabrikanten die het product maken, maar ook voor de landen die als eerste over een werkzaam vaccin kunnen beschikken. In die landen kunnen hopelijk besmettingen worden voorkomen en kan de economie weer als eerste gewoon draaien.

Niet zo gek dus dat landen soms wat onorthodoxe stappen zetten. Zo zegt China nu een vaccin te testen op douaniers. Het argument is dat de meeste besmettingen van buiten komen en dat douaniers het meeste risico lopen, daarna wordt het inentingsprogramma verbreed naar de transportsector en dierenmarkten. Rusland meldde eerder dat militairen en de dochter van president Poetin tot degenen behoorden die versneld worden ingeënt om een vaccin te testen. China zei niet om welk type vaccin het zou gaan, en in het Russische geval was er onduidelijkheid over resultaten van eerdere testfases.

Onduidelijke bijwerkingen

Normaal gesproken worden bijwerkingen van een vaccin uitvoerig getest, een proces dat vijf tot tien jaar kan kosten. Ook wordt de effectiviteit van een vaccin getest in de praktijk, wat alleen kan als een virus redelijk wijd verspreid is onder de bevolking. Bij corona is dat lastiger: het is een nieuw virus en landen proberen omvangrijke sterfte juist te voorkomen door het de kop in te drukken. Het vinden van voldoende geschikte proefpersonen is moeilijk, en er moet dus goed worden nagedacht welke vaccins als eerste moeten getest.

Bij vaccins zijn eerder bochten afgesneden. Zo werd het ebolavaccin al heel snel ingeënt bij hulpverleners. Dat virus was wel minder wijd verspreid, en bovendien veel dodelijker. De risico-afweging tussen het inzetten van een niet volledig uitgetest vaccin en niets doen viel daardoor anders uit. De vraag is of dat ook kan bij vaccins tegen corona die wereldwijd moeten worden benut, en waarbij vrijwel zeker weerstand vanwege onduidelijke bijwerkingen moet worden overwonnen.

Het valt in ieder geval te hopen dat alle landen, ­ondanks hun serieuze eigen belangen, maximale informatie blijven verschaffen over de vaccins die ze testen. Want de snelle komst van een vaccin is cruciaal. Juist gisteren meldde de Wereldgezondheidsorganisatie dat na een omvangrijk vaccinatieprogramma polio nu volledig uit Afrika is verdwenen. Dit soort zegeningen van medische vooruitgang zijn in het geval van corona echter alleen snel te bereiken als er internationaal heel goed wordt samengewerkt.

