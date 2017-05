Ja, Keizer heeft iets bijzonders gedaan

En, het moet gezegd, als je een keurige, oude vereniging ertoe weet te brengen dat zij haar bedrijf aan jou verkoopt en je aldus miljonair maakt, heb je iets bijzonders gedaan. Medewerkers, de raad van commissarissen, de verenigingsraad, Keizer had ze allemaal in zijn zak zitten. Een ondernemingsraad kende de onderneming niet ondanks wettelijke voorschriften. Een advies op grond van de Wet op Ondernemingsraden behoefde dus niet te worden gevraagd. Makkelijk.

De voor publiek toegankelijke jaarverslagen zijn heel summier. Maar met de door onderzoeksjournalisten van Follow the Money naar buiten gebrachte informatie valt een beeld te schetsen.

De waarde van het bedrijf was ruim 30 miljoen euro maar Keizer wist de vereniging en de accountants duidelijk te maken dat er wel voor een kleine 20 miljoen euro aan risico’s werd gelopen. Anders gezegd, tweederde van het eigen vermogen zou kunnen worden weggevaagd. Je zou denken dat een directie onmiddellijk zou worden ontslagen voor de in deze omvang aangegane risico’s. Niet bij de Facultatieve.

Forse risico's

Maar stel dat die risico’s reëel zouden zijn, is het dan niet totaal onaanvaardbaar dat aandeelhouders - Keizer c.s. - een dividenduitkering wordt toegekend - nou ja, zichzelf toekenden - van 10 miljoen? Dat is maar liefst tachtig procent van de circa 12 miljoen die het bedrijf waard zou zijn. Dat is pas goed zorgen voor je aandeelhouders.

Overigens, de forse risico’s die bij de waardebepaling een enorme korting zouden rechtvaardigen hebben zich kennelijk niet voorgedaan. Het financiële resultaat over 2012 was positief.

Over het interne toezicht, de raad van commissarissen, kunnen wij kort zijn. Zij hebben jammerlijk gefaald. Maar waar waren De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten eigenlijk? De Facultatieve is een ‘onder toezicht staande instelling’. Hebben ze even zitten slapen op het Frederiksplein?

Wat de vereniging kan doen is even niet meer luisteren naar Keizer, een goede advocaat inhuren, de leden van de RvC persoonlijk aansprakelijk stellen voor het volstrekt ontoereikende toezicht en eisen dat de hele transactie wordt teruggedraaid.