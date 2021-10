Ten einde raad, want inzake Wopke Hoekstra heen en weer geslingerd tussen verontwaardiging en relativering, greep ik naar Dit kan niet waar zijn, het relaas van Joris Luyendijk over de lege wereld die we de financiële sector noemen. Daar las ik dit: ‘Cynisme over de huidige politici bij grote partijen lijkt me terecht. Als die van plan waren de mondiale financiële sector werkelijk aan te pakken, zouden ze dat wel melden. Maar politiek zelf afschrijven is oliedom. Het democratische bestel is en blijft de beste kans van gewone burgers om op vreedzame wijze de macht te heroveren (...) en ook de beste kans voor de sector zelf om zich te hervormen, voor het te laat is.’

Dat was het: niet dat Hoekstra zelf enig voordeel had van de Maagdeneiland-constructie waar hij instapte, maar de achteloosheid waarmee hij zich door zijn old boys network liet verleiden tot een investering via een belastingparadijs. Want zo werd een investering in een ‘hartstikke leuk bedrijf’ tevens een investering in het cynisme over de politiek – voor het publiek het zoveelste voorbeeld van de macht die zich niet bekommert om de eigen regels.

Guernsey

Ja, het was allemaal legaal, maar regels zijn er niet alleen in wettelijke vorm, er zijn ook politieke, maatschappelijke en morele regels. Het CDA-programma staat er bol van.

Gisteren zag Hoekstra zich gedwongen ook publiek te maken dat hij voor zijn aantreden een pensioenregeling had lopen via belastingparadijs Guernsey. Eveneens volslagen legaal natuurlijk, en aangeboden door zijn werkgever McKinsey, dus tja. Maar het toont wel aan hoe problematisch de verwevenheid is van politiek en financiële sector, waar consultancy en accountancy vaak deel van uitmaken. De mores die daar gelden, verdragen zich niet altijd met die van de publieke zaak, om dat te begrijpen hoef je je alleen het hoongelach voor te stellen als Hoekstra nu het woord zou nemen over de kwalen van belastingontwijking en -ontduiking.

En die kwalen zijn groot: de Pandora Papers bevestigen, na eerder al de Panama Papers, dat het bestaan van belastingparadijzen als de Maagdeneilanden cruciaal is voor corrupte dictators, oorlogszuchtige leiders, criminelen, oligarchen en iedereen die zo veel mogelijk geld wil maken zonder iets af te dragen aan de samenleving.

Belastingcompetitie

Hoekstra wees er gisteren in de Kamer op dat de tijdgeest vroeger anders was; belastingcompetitie (‘bij ons betaalt u het minst’) was voor Nederland juist onderdeel van het vestigingsklimaat. Ik weet niet of je daarmee je belastingontwijking kunt goedpraten, maar het is zeker een heikel punt. Kranten kunnen om de zoveel jaar wereldwijd lijsten publiceren van bekende namen die gebruikmaken van fiscale vrijhavens, maar lang niet alle profiteurs – denk aan een Poetin – zijn daarvan onder de indruk. Het enige dat werkt, is het sluiten van zoveel mogelijk vrijhavens, om te beginnen bij onszelf, en daarmee zijn we terug bij de politiek waar Luydendijk over sprak. Welnu, volgens het Tax Justice Network staat Nederland op nummer drie van landen die bijdragen aan het belastingverlies van andere landen.

Totale schade: 26,5 miljard dollar.