Ja, boeren hebben oogkleppen op. Maar ook de consument heeft last van blikvernauwing

Concurreren Lees verder na de advertentie Het is de samenleving die met oogkleppen op kijkt naar de voedselproductie. De samenleving vraagt aan de boeren om op de wereldmarkt te concurreren. Dus moeten melkveehouders concurreren met boeren die bijvoorbeeld hormonen gebruiken om de productie te stimuleren. Dat kan alleen maar grootschalig en intensief. Automatisering en mechanisatie maken dat ook mogelijk. De overvolle en rijk voorziene supermarkt doet ons even vergeten dat boeren zorgen voor het eten. Maar de zelfvoorzieningsgraad van de EU is maar iets boven de 100 procent. Veel boeren willen heel graag meer natuurinclusief werken. Maar dat gaat zo moeilijk wanneer de samenleving vraagt om voldoende goedkoop voedsel te produceren en tegelijkertijd met de wereldmarkt te concurreren. Harm de Vries, Sellingen

Trekkertrek Ook ik zou graag geloven dat er perspectief is voor de hardwerkende boer. Maar om me heen zie ik ontwikkelingen die me zorgen baren. De moderne jonge boer is gefascineerd door techniek en lawaai. Kinderen van 16 op monstertractoren. En in het weekend 'op naar de volgende Trekkertrek'. De grondhouding is verkeerd: produceren tegen een zo laag mogelijke prijs, het dier teruggebracht tot een productie-eenheid. 'K-145' levert dit jaar 10.000 liter melk en volgend jaar 11.000 liter. De boer zou met opgeheven hoofd moeten gaan produceren tegen een eerlijke prijs, met behoud van dierenwelzijn en milieu, en de consument zou zijn geld beter uitgeven aan duurzaam geproduceerde agrarische producten in plaats van aan energieverslindende vliegreizen. Harry Mulders, Zegge

Met rust laten Boeren die ontkennen dat insecten- en vogelsterven veroorzaakt worden door veel te intensief agrarisch grondgebruik, hebben oogkleppen op. Boeren die de grond gebruiken als levenloos substraat waaraan een overdosis mest wordt toegediend, hebben oogkleppen op. Maar er zijn ook andere boeren. Boeren die de grond met rust laten in het besef dat bodemleven hun kapitaal en toekomst is. Ze voeren de koeien gras en stro. Hun land staat vol bloemen. Er vliegen volop insecten. Er broeden allerlei vogels. Het zijn boeren met een toekomstvisie, die nu helaas door de minister gedwongen gaan worden om te stoppen met hun duurzame landbouwpraktijk. Dick van Hoffen, Vorden

Uitgegleden Laten we eerlijk zijn: de landbouwpraktijk is uitgegleden. Door te hoge verwachtingen van het grootschalige, met heel veel investeringen in land, techniek, transport en chemie. En de eis van verantwoordelijkheid voor het klimaat. Terwijl de natuur zich niet laat dwingen, zeg reguleren. Dat zien we recent met de grote explosie van de ziekten in de rozen, met grauwe schimmel, zowel hier als in het buitenland. Het natuurlijk evenwicht van leven is daarbij verloren geraakt. En wat is de waarde van die bloemen van ver, naast de groene en bloeiende natuur hier alom? Ik zie voor elke ondernemer een gouden toekomst met meer kleinschalige bedrijven. Met groenten, vee, fruit en bloemen, met zo mogelijk lokale afzet. Wilbrord Braakman, Schagen © Trouw