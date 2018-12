IUCN heeft oogkleppen op en dat hindert de bevolking en de natuur

Al jaren werpt IUCN, internationale koepel voor natuurbehoud, zich op als de belangenbehartiger van biodiversiteit in de wereld. Inderdaad, iedereen kent de ranglijsten van bedreigde diersoorten die desondanks almaar langer worden.

Volgens voormalig directeur Ferwerda beperkt het polderkarakter van de coalitie de daadkracht van de organisatie waardoor consensus belangrijker is dan actievoeren. Maar een belangrijker verklaring is dat IUCN er nooit in is geslaagd om biodiversiteit te koppelen aan economie. Ondertussen schermt ze wel met termen als groene economie en afspraken met het bedrijfsleven. Inzicht in bijvoorbeeld de verwerking van producten uit de natuur zou daarom van pas komen, ook om het bedrijfsleven tot investeringen aan te zetten. In de jaren dat ik samenwerkte met IUCN werd veel bereikt maar bleef de groene economie buiten beeld.

Ik noem enkele voorbeelden waar oogkleppen de kansen voor natuur en bevolking hinderden. Vanaf 2000 verdeelde IUCN eenmalige bijdragen van enkele duizenden euro’s onder lokale organisaties die veelal werkzaam waren rondom nationale parken. Deze werden bedreigd. Jongemannen stroopten er honing door kolonies wilde bijen uit te roken en hun honingraten leeg te roven. Bosbranden waren het gevolg. Domesticatie van bijenvolken bleek een oplossing door korven op de erven van huishoudens te plaatsen. Anco uit Kameroen ging zelfs honing uit de hooglanden van Bamenda verkopen in de hoofdstad Yaoundé, maar het in kaart brengen van de honingketen lag buiten het bestek van deze ‘kleine fondsen’.

Vanaf 2004 was er het programma nature and livelihoods, dat langetermijnsteun gaf aan lokale natuurorganisaties. Deze pasten natuurlijke regeneratie toe, waardoor de oorspronkelijke vegetatie als vanzelf terugkeerde. Zo ontstonden vele kleine productketens. Tot een inventarisatie kwam het niet.

Natuurlijke hof van Eden In Mali was Sahel Eco actief. In Dogonland dronken toeristen sap afkomstig van fruit van inheemse bomen zoals tamarinde en baobab. Dit fruit werd ter plekke geperst als alternatief voor westerse frisdranken. Problematisch is dat de baobab slechts kleine hoeveelheden fruit levert. Een simpele inventarisatie van de aanvoer van fruit aan de perserij had duidelijk gemaakt dat veredeling van fruitbomen noodzakelijk is om rentabiliteit te verzekeren. Verder is er behoefte aan reclame voor dit sap uit de jungle. Momenteel zijn de straatverkopers van dit sap kansloos tegen Coca-Cola die de westers georiënteerde klant wegkaapt. Weliswaar nam IUCN in 2013 voed­sel­ze­ker­heid op in haar programma maar ze ging voorbij aan deze verworven inzichten Ook de kansen die het bedrijf NewTree bood ten bate van de groene economie bleven onbenut. NewTree koos in Burkina Faso voor beheer van omheinde percelen land in handen van grote boeren. Deze veranderden al na een aantal jaren in een natuurlijke hof van Eden terwijl opbrengsten meetbaar waren aan de poort van de omheining. Ze bleken grote leveranciers van bladeren die bij omzetting in compost bijdroegen aan een overschot aan graan. Verder zorgde gebruik van deze bladeren als veevoer voor meer vee en mest voor het graanland. In een notedop werd zo de wisselwerking tussen natuur, landbouw en veehouderij duidelijk.

Werk aan de winkel Weliswaar nam IUCN in 2013 voedselzekerheid op in haar programma maar ze ging voorbij aan deze verworven inzichten. En zo bleef niet alleen veehouderij een stiefkind in haar beleid maar ook compostering. Die compostering speelt nou juist een hoofdrol in het vasthouden van water in de bodem en wapent de Afrikaanse boer tegen de gevolgen van klimaatverandering, zowel verdroging als hevige regenbuien die zijn land teisteren. Kortom er is nog werk aan de winkel voor de dames en heren werkzaam in de sector van de biodiversiteit. Dan kan ook het bedrijfsleven aanhaken.

