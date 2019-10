Is Trump nu de slippendrager van een islamofascist?

Op de voorste banken van zowel de linkse als de rechtse kerk hoor je de laatste dagen het ongemakkelijke schuiven van vele derrières. Voor beide heilige huizen van het eigen gelijk en hun profeten is de poging tot etnische zuivering van Koerden door de Turk Erdogan in Noord-Syrië het begin van een introspectief proces. Bij de lieden van de rechtse kerk, om te beginnen, wordt het besluit van hun boegbeeld Trump moeilijk uitlegbaar: Erdogan krijgt van hem een vrijbrief om in Koerdische dorpen en steden huis te houden. Is hun held nu de slippendrager van een islamofascist?

Bij die kerk lazen ze dat Trump zijn Koerdische bondgenoten verweet dat ze Amerikaanse soldaten in Normandië (1944) niet te hulp waren geschoten. Daarom ook laat hij ze nu door Erdogan verpletteren. Een dergelijke opmerking zou – en dat geldt ook voor de president van het machtigste land ter wereld – normaal gesproken aanleiding moeten zijn voor een grondige hersenscan bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Hoewel het ook erger had gekund. Zo had Trump het gebrek aan hulp aan generaal Lafayette door Koerdische troepen tijdens de slag bij Yorktown (1781) kunnen hekelen. Of de lafheid van diezelfde Koerden die Davy Crockett hard lieten vallen bij de slag om Fort Alamo (1836). Maar feit is wel dat Trump de enige overwinnaars van de barbaarse Islamitische Staat nu heeft verraden. En dit ten gunste van een wrede potentaat die de facto de objectieve bondgenoot van IS is geworden. Beseffen we soms in Europa dat het feit dat ‘maar’ 360 slachtoffers van IS of IS-gerelateerd terrorisme bij ons zijn gevallen, mede te danken is aan de opofferings­gezindheid van Koerdische milities? Deze koene vrouwen en mannen hebben niet minder dan elf­duizend (!) helden verloren in de strijd tegen het jihadisme.

Erdogan gaat nu de 3,5 miljoen Syrische (Arabische) vluchtelingen in Turkije gebruiken om de plaats van de verjaagde Koerden in Syrië te nemen. En als hij hierin wordt dwarsgezeten zal hij zijn miljoenen Syriërs ‘naar Europa sturen’.

Nu is de linkse kerk aan de beurt. Deze Tempel van Goedheid heeft ons de laatste vier jaar gedwongen om onze intrinsieke slechtheid eindelijk onder ogen te zien. Dat we niet de Heilige Vluchteling massaal tot Europa toelieten was een misdaad. Uit weldenkende kringen werden stevige vingers opgeheven en vervolgens op ons gericht: schaam je egoïst! Dat het niet aan Europa was om de scherven van interne oorlogen binnen de islam op te rapen, werd weggewuifd. Ook het feit dat die vluchtelingen uit een land kwamen met een cultuur die vaak vijandig jegens de onze is, mocht geen argument zijn. Maar nu is het ongemakkelijke schuiven van al die geknepen billen op de voorste banken hoorbaar: 3,5 miljoen in één klap zou best een probleempje kunnen zijn. In 2015 was het aantal vluchtelingen dat Europa opving rond één miljoen. Maar als Erdogan zijn chantage in daden omzet, zitten we straks in één klap met 3,5 keer ‘Wir schaffen das’.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.