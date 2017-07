IS-strijders zijn de echte kruisridders

Acht eeuwen geleden ontving het werelddeel eveneens verslagen religieuze strijders, kruisridders. Ook zij kwamen terug uit het Midden-Oosten. Het was hun daar niet gelukt om het 'Koninkrijk Jeruzalem' te behouden voor de christenheid.

'Kruisridders' is een geliefd scheldwoord in de moslimwereld. De christelijke strijders, die vanaf eind elfde eeuw op gezette tijden vanuit Europa naar Palestina trokken, zijn de beeldvorming ingegaan als monsters. In opdracht van de paus voerden ze een christelijke 'jihad' tegen de islam.

In hedendaagse Midden-Oosterse propaganda zijn steevast Europeanen en Amerikanen de moderne kruisridders. Maar als je dan toch onverschrokken gaat vergelijken, ondanks de kloof van achthonderd jaar, dan verdient eerder IS die betiteling. Ook veel IS-strijders zijn vreemdelingen in de landen waar ze slag leveren. Niet zelden komen ook zij uit Europa. Hun dwingelandij noemen ze de wil van God. Zij zijn de echte kruisridders van deze tijd.

Dezelfde vijanden

Het bewijsmateriaal tegen IS is harder dan dat tegen de christelijke kruisridders van weleer. Over de gruwelen van IS bestaat geen twijfel, het 'kalifaat' heeft ze trots getoond op YouTube en trok daarmee zijn eigen rode kaart. Over de wreedheid van de kruisridders verschillen de deskundige meningen, die natuurlijk geen YouTube-onderbouwing hebben.

Kon je na de verovering van Jeruzalem daar echt tot je enkels waden in bloed van moslims en joden? De drijfveren van die Europese rabauwen leken zeker op die van IS-strijders: opgezweepte religiositeit en rauw eigenbelang.

Nog een gelijkenis: dezelfde doodsvijanden, de Koerden. Sultan Saladin, stichter van een Koerdische dynastie in Egypte, heroverde Jeruzalem op de kruisridders. In het Syrische grensstadje Kobani beleefde IS in 2014 zijn Stalingrad: tegen Koerden. Ook in Irak beuken Koerden het hardst van iedereen in op IS.

Na hun nederlagen keerden niet alle kruisvaarders terug. Een deel vestigde zich op Malta en bekwaamde zich in de kaping van moslimschepen en de handel in moslimslaven. Anderen, de 'Teutoonse ridders', trokken naar een gebied dat na 1945 is opgedeeld tussen Rusland en Polen. Daarvoor was het Duits en heette het Oost-Pruisen. Hitler had er een hoofdkwartier en Immanuel Kant dacht er na over de zuivere rede.