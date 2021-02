Is seksuele intimidatie of misbruik alleen ernstig als de daders allochtonen zijn?

Geert Wilders keek recht de camera in en stak een lange tirade af, zonder zich tijd te gunnen om adem te halen tussen de zinnen. Het zat hem hoog: “De wereld is hysterisch geworden”. Het was juni 2020, we keken naar zendtijd voor politieke partijen, de beurt was aan de PVV. “Niemand, helemaal niemand”, zei Wilders, “heeft het over al die vrouwen die wijken en straten vermijden uit angst voor seksuele intimidatie en aanranding door allochtonen.”

Niemand, behalve hij. We kennen het: ‘onze’ vrouwen moeten verdedigd worden tegen ‘hun’ mannen, als onderdeel van de bredere verdediging van onze beschaving en cultuur, die rust op de joods-christelijke traditie.

Deze gedachtegang was altijd al wankel, in de eerste plaats vanwege de goedkope wijze waarop jodendom en het christendom voor een agressief nationalistisch karretje werden gespannen, nog afgezien van de gotspe om het jodendom ongevraagd te koppelen aan het christendom. Maar bovendien bleek er de nodige ruis te zitten tussen het nobele verdedigen van onze vrouwen en de machogeluiden die opstegen uit de extreemrechtse gelederen. We mochten onder meer vernemen dat vrouwen bij een verkrachting ‘ontzettend reageren op zulke nietsontziende mannelijkheid’ (Thierry Baudet in Voorwaardelijke liefde, ‘slechts fictie’).

Eigendom van de mannen

Je zou haast denken dat de gemene deler deze is: land, cultuur en vrouwen zijn het eigendom van de mannen, zij bepalen wie er recht op heeft, het is aan hen wat ermee gebeurt. Dat was in elk geval wat mij te binnen schoot bij het lezen van het stuk dat NRC wijdde aan PVV-Kamerlid Dion Graus, door Wilders aangeduid als ‘een van de oude negen ridders’. Ik bespaar u de details, de vele duistere kanten (‘Leestijd 25 minuten’, stond erboven). De kern is dat Graus zijn toenmalige vrouw uitleende voor seksuele diensten aan twee mannen die hij inschakelde als beveiligers. Zij verklaart tegenover de rijksrecherche dat ze hier door hem toe werd gedwongen, hij ­beweert dat het vrijwillig was.

Alles wat zich tussen Graus en zijn ex heeft afgespeeld – ze trouwden als ridder en fee – is door henzelf vastgelegd. Ze maakten overal opnames van, en de appjes waarin hij haar beschikbaar stelt aan zijn vrienden zijn misselijkmakend, om een favoriet woord van hemzelf te gebruiken.

Een sprookje van valse ridders

Moeten wij dit weten? Ik aarzel over de finesses, maar ik geloof dat het goed is dat kiezers beseffen wie hen vertegenwoordigt in het parlement en wat de mannen beweegt die de mond vol hebben van benarde vrouwen. Graus lijkt totaal ontspoord, maar waarom houdt Wilders hem de hand boven het hoofd? Is seksuele intimidatie of misbruik ­alleen ernstig als de daders allochtonen zijn? Dat lijkt wel de boodschap te zijn. De al te masculiene jongens en jonge mannen in rechts-extreme sferen zullen er hun voordeel mee doen; hun was toch al verteld dat vrouwen overmeesterd en overmand moeten worden.

Joods-christelijk is het allemaal niet, met beschaving heeft het niets te maken. Een sprookje van valse ridders, dat is het.

