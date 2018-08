Is Segers bewonderenswaardig eerlijk of speelt hij een gevaarlijk spel?

De PvdA kwam wel erg laat tot dat besef, moest het toenmalige Kamerlid en nu omroepbons bij de publieke omroep Martijn van Dam bekennen. Hij stelde destijds dat de PvdA gewoon was compromissen uit te venten en publiekelijk te verdedigen alsof het honderd procent sociaal-democratische ideeën waren. Er was geen beter voorstel dan het voorstel waarover uiteindelijk een compromis was bereikt.

Dat diende afgelopen te zijn. De fractieleden van de PvdA moesten er voortaan ronduit voor uitkomen dat onderdelen van een regeerakkoord compromissen waren, waarbij gegeven en genomen werd. Sub-optimaal vergeleken bij het eigen verkiezingsprogramma uiteraard, maar het best haalbare om mee te mogen doen in een coalitie.

Segers opmerkelijke verantwoording op Facebook heeft iets weg van de ne­der­la­gen­stra­te­gie van politiek wonderkind Ed Nijpels

Die compromissensluiterij heeft sindsdien een hele ontwikkeling meegemaakt. De stroming in de Kamer die schone handen en geen invloed en een zuiver geweten verkiest boven grijze compromissen nam aan kracht toe. Een ander deel besloot dat uitruilen van punten - als ik hier mijn zin krijg, zal ik niet in de weg staan als jij dat wil realiseren - verre te verkiezen is boven per definitie altijd wat waterige compromissen.

Punt Het tweede kabinet-Rutte hield het verbazingwekkend lang vol na een partijtje uitruilen onder leiding van informateurs Henk Kamp en Wouter Bos. De coalitie kwam er openlijk voor uit dat er zaken waren uitgeruild, maar beide partijen, VVD en PvdA, verdedigden het uiteindelijke resultaat. Soms met de dooddoener dat het nu eenmaal in het belang was van het land dat er was uitgeruild, maar akkoord, het werd verdedigd. Gert-Jan Segers wil inmiddels zelfs dat niet meer doen. Zijn ChristenUnie is eenvoudigweg tegen het afschaffen van de dividendbelasting. Punt. Maar zal straks voor het belastingplan stemmen, waarin de afschaffing wordt voorgesteld. En opnieuw een punt. Voor het overige is de verantwoording zoals altijd: de ChristenUnie heeft zoveel gewonnen met dit regeerakkoord, afschaffen van de dividendbelasting wordt daarmee ruimschoots gerechtvaardigd.

Verbeelding Dat zal dan wel. En het zal ook in het verleden wel voorgekomen zijn dat partijen punten in een regeerakkoord slikten, terwijl men eigenlijk mordicus tegen was. Alleen, dat werd aan de verbeelding van de buitenwacht overgelaten. Is Segers nu bewonderenswaardig open en eerlijk of speelt hij een gevaarlijk spelletje met de geloofwaardigheid van politici? Segers opmerkelijke verantwoording op Facebook heeft iets weg van de nederlagenstrategie die politiek wonderkind Ed Nijpels in de eerste helft van de jaren tachtig ontwikkelde. De VVD-fractie stelde destijds in de coalitie met het CDA eisen, waarvan op voorhand duidelijk was dat die niet konden worden ingewilligd. Vervolgens werd het wel gesloten compromis enthousiast omhelst. Nijpels redenering was, dat het de kiezer zo wel duidelijk werd hoezeer een kleinere coalitiegenoot diende te leven bij de genade van dat grote CDA. Het is onwaarschijnlijk dat Segers net als Nijpels wilde duidelijk maken hoezeer hij onder het juk van de VVD leeft. Waarmee niet gesuggereerd wil zijn dat hij nu verstandig deed met zijn verantwoording. Lex Oomkes is senior politiek redacteur bij Trouw, en schrijft wekelijks een column.

