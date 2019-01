Is roken een beslissing uit vrije wil, of een verslaving?

Op sommige dagen lijkt het wel alsof de wereld uit twee kampen ­bestaat. Aan de ene kant de mensen die vinden dat roken een persoonlijke zaak is en een vrijwillige keuze. Daar tegenover de groep die zegt dat roken een verslaving is en dus een kwestie van nationaal belang.

Het kan geen toeval zijn dat rokers vooral in het eerste kamp zitten en ­ex-rokers in het tweede. Ze verschansen zich stevig in de loopgraven en schieten over en weer met steeds grover geschut. Maar waarom eigenlijk? Is het niet veel slimmer om eens te onderzoeken wie er gelijk heeft?

Goed nieuws

Dan hebben we meteen goed nieuws: beide kampen hebben een punt.

Een sigaret opsteken begint als vrijwillige handeling én roken is een verslaving waar het ministerie van volksgezondheid zich beter wel mee kan ­bemoeien. Natuurlijk is een verslaving geen goed nieuws, dat weet iedere verslaafde als geen ander, zo bedoelen we het ook niet. Wel dat het accepteren van beide opvattingen een goede start van het nieuwe jaar kan betekenen.

Want wat is nu eigenlijk die vrije wil en wat is een verslaving? We doen iets uit vrije wil wanneer we in staat zijn om in een bepaalde situatie op verschillende manieren te handelen. En dat is voor sommige rokers best te doen. Ze kunnen bijvoorbeeld prima beslissen of ze die sigaret nú opsteken of later. Zij hebben dus enige controle over hun rookgedrag.

Verslaafd zijn we wanneer we niet kunnen stoppen met gedrag waarvan we weten dat het niet goed voor ons is.

En dat geldt voor zo goed als alle rokers. Rokers weten dat het niet slim is om te roken. De overgrote meerderheid (meer dan 80 procent) wil er ook het liefst mee stoppen, maar wat een zwaar geploeter is dat, zeg. Het verlangen naar dat fijne gevoel bij een trekje is simpelweg te groot. En daardoor pakt een roker toch elke keer weer die volgende sigaret.