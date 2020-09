Is migratie nou werkelijk geen probleem? Zou het?

Op papier oogt het onlangs gepresenteerde concept-verkiezingsprogramma van D66 vrij sympathiek. Zeker als het gaat om groene energie. Een zin als ‘we stoppen zo snel mogelijk met de subsidies voor de nieuwe centrales die houtige biomassa verbranden voor warmte’ klinkt als muziek in de oren. En zesduizend windmolens op zee en niet op land neerzetten, is de vloeibare ruimte waarover Nederland ­beschikt slim ­benutten.

Minder te spreken ben ik over het ontbreken van een paragraaf over het beperken van de bevolkingstoename die in druk Nederland aan de basis van vele problemen ligt. Dan lijkt het programma van ‘Druk 66’ juist bedoeld om die toename te begeleiden of zelfs te helpen versnellen. Een miljoen huizen bouwen de komende jaren (er zijn er al bijna acht miljoen), zoals deze partij wil om de woningnood te verlichten, pakt het probleem niet bij de wortel aan en zal de ruimte en de natuur extra belasten. Eén miljoen is ruim drie keer de woningvoorraad van een stad als Rotterdam. En gratis kinderopvang (hoeveel kost dit?) in plaats van bijvoorbeeld het beperken van de kinderbijslag, kan een stimulans worden voor geboortetoename. Dan, het verhogen van de asielzoekersquota met een factor 10, van 500 naar 5000, kan de Nederlandse drukte alleen maar voeden.

Vreemd is dit laatste voorstel ­zeker als men het asiel- en migratiepact in ogenschouw neemt, dat gisteren door de Europese Commissie is gepresenteerd. In dit restrictieve voorstel voor asielmigratie ziet de commissie plots geen ruimte meer om haar leden te verplichten asielzoekers op te nemen. Landen als Hongarije, Polen, Slowakije en Roemenië, die zich verzetten als men van buitenaf aan hun bevolkings­samenstelling wil sleutelen, lijken voorlopig aan de winnende hand.

Zie hier misschien de overwinning binnen de EU van de soevereiniteit op het immigrationisme.

Gisteren las ik in de krant als contrapunt dat ‘migratie geen probleem is maar een oplossing’. Ga deze wereldvreemde bewering eens aan de buren vertellen, dacht ik.

In Frankrijk is president Macron klaar om op 2 oktober een wetsvoorstel tegen het ‘separatisme’ te presenteren, dat alles te maken heeft met immigratie. De situatie is zo ernstig dat migranten die de radicale islam aanhangen, in honderden buurten bezig zijn een parallelle en Frankrijk vijandige samenleving op te zetten. Daarbij komt dat alle grote aanslagen die de laatste vijf jaar in Frankrijk zijn gepleegd (Charlie Hebdo, Joodse supermarkt, Bataclan, Parijse terrassen, Nice) met honderden doden en gewonden tot gevolg, door mensen met een migratieachtergrond zijn gepleegd. Wat overigens niet wil zeggen dat alle migranten separatisten of terroristen zijn.

Gisteren publiceerde dagblad Le Figaro een analyse over de buitenlandse alleenstaande minderjarigen die het land nu overspoelen. Er komen gemiddeld honderd minderjarigen per dag binnen uit vooral Afrika, het nabije en Midden-Oosten en dat komt dit jaar op 40.000 neer (kosten van opvang: twee miljard euro). Is migratie voor de Fransen een oplossing of juist een enorm probleem?

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.