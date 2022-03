Is Macron, hoewel intelligent, ook slim genoeg tegenover Poetin?

Als het aan mij ligt mag de Franse president Emmanuel Macron over iets meer dan een maand weer voor vijf jaar tekenen. Hij is cynisch, opportunist, autoritair, bijzonder intelligent en weet als geen ander te communiceren. Kwaliteiten die een Franse presidentiële monarch hoort te bezitten om het volk in te palmen. Bovendien is er in tijd van crisis en oorlog behoefte aan ervaring en stabiliteit.

Macron ligt internationaal uitstekend bij zijn ambtgenoten die hij, met zijn hand altijd vriendelijk rustend op de schouder van zijn gasten, keer op keer weet te verleiden. Bovendien: wat voor serieuze alternatieven bieden de aanstaande presidentsverkiezingen? Zijn voornaamste uitdagers, Marine Le Pen en Éric Zemmour, zijn van extreemrechtse snit met een tot voor kort onwelriekende bewondering voor de Russische slager Vladimir Poetin.

Verder liggen de linkse kandidaten op apegapen: socialiste Anne Hidalgo staat in de peilingen op een schamele 3 procent en samen met de vier andere kandidaten haalt het progressieve kamp nog geen 25 procent van de stemmen. De liberale Valerie Pécresse (LR) heeft het charisma en de authenticiteit van een defecte grasmaaier en ligt momenteel 5 procentpunten achter Le Pen.

Is Macron dan zo goed in communicatie? Afgelopen weekeinde bracht hij een foto van zichzelf uit terwijl hij vanuit het Elysée-paleis met Poetin telefoneert. Een zwart-wit prent waarop de zichtbaar vermoeide president, dramatisch ongeschoren en de mouwen van zijn vormeloze trui opgestroopt, de indruk wekt op het punt te staan de wereld te redden. Hiermee ligt nog een kapitaal aan stemmen te winnen. Macron, momenteel voorzitter van de EU, doet zijn best om Poetin via talrijke contacten op andere gedachten te brengen. Maar hoewel intelligent, is hij ook slim genoeg tegenover Poetin?

Het lijkt alsof de Rus met zijn Franse ambtgenoot met een kat-en-muisspel bezig is. De langste ontmoeting tussen die twee duurde vorige maand niet minder dan vijf uur waarbij de voor Macron vernederende foto aan een reuzetafel werd genomen. De Franse president was na afloop nog bezig wat Russische kruimels te verzamelen om een positieve draai aan zijn ontmoeting te geven, toen kort daarop Poetin Oekraïne binnenviel. Het Macron-gezinde dagblad Le Monde noemde het geheel een ‘affront’ voor zijn protegé.

Maandag werd Macron alweer door Poetin voor schut gezet. Moskou kondigde aan evacuatieroutes in te stellen, maar dan richting Rusland en Wit-Rusland (wat mooie tv-beelden zou opleveren) en benadrukte dat het voorstel kwam van Macron tijdens een telefonisch onderhoud met Poetin zondag. Oekraïne noemde de Russische zet ‘immoreel’ en Macron wist niet hoe snel hij de bewering van Moskou moest weerspreken: dit was ‘moreel en politiek cynisme’ dat hij ‘onuitstaanbaar’ vond.

Oekraïne legde Macron maandag ook uit dat hij door Rusland ‘misbruikt en gemanipuleerd’ wordt. Nooit te laat om te leren. En ook om te beseffen dat een geënsceneerde zwart-witfoto voor het thuisfront niet altijd toereikend is om de listen van Poetin te pareren.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.