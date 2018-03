Is hij die zijn lid fluks uit de schede verwijdert 'natuurlijk'?

Je hebt natuurgeneeskunde, natuurgeneeswijzen, natuurlijke producten die natuurlijk veel gezonder zijn dan onnatuurlijke producten, natuurparken, natuurstudies, natuurrampen, natuurreservaten, natuurschoon, natuursteen, en bovenal heb je De Natuur, een even vaag als heerlijk gebied waar wij als mensen niet meer goed bij kunnen. Maar heel vroeger wel bij konden, want toen leefden we nog in De Natuur.

Een van de meest betreurenswaardige ontwikkelingen in de menselijke geschiedenis is dat we zo helemaal van De Natuur vervreemd zijn geraakt. Jammer hè? Terugblikkend zie je dat we gedurende vele duizenden jaren nog heel dicht bij De Natuur zijn gebleven. Denk aan al die eeuwen waarin we alleen maar knuppels hadden om elkaar of eetbare dieren mee te lijf te gaan. Dat had best nog wel iets natuurlijks, maar naarmate de tijd vorderde, raakten we steeds verder verwijderd van onze natuurlijke plek in De Natuur.

Het was een heel geleidelijk proces waarvan we de stadia moeiteloos kunnen aanwijzen. Zo vinden we dat een middeleeuwer die in de herfst eikels raapt, niet voor zijn varkens, maar voor zichzelf, veel dichter bij De Natuur leeft dan Nederlanders uit 2018 die een yoghurttoetje kopen in een plastic bekertje. Waarbij die yoghurt er misschien nog mee door kan (als er maar geen onnatuurlijke toevoegingen in zitten), maar dat plastic bekertje zeker niet. Plastic is wel het toppunt van onnatuurlijkheid.

De Natuur is zo glibberig als een emmer snot

Weet u wie echt nog in De Natuur leven? Die paar onontdekte stammen in het Amazonegebied of in Papoea Nieuw Guinea die zonder kleren maar al wel met speren door de jungle rennen. Toppunt van natuurlijkheid. Dat zijn pas natuurmensen die helemaal in evenwicht met De Natuur leven. Ze laten geen spoor van vernieling achter, zoals wij.

Ik denk dat dit lichtelijk zwakzinnige gebazel over De Natuur bij nader inzien wel degelijk ergens over gaat. Het raakt aan een grondgevoel (oergevoel klinkt nog beter) in de menselijke 'natuur': wij zijn ballingen. Het is nergens zo huiveringwekkend verwoord als in Genesis. De Natuur is de Hof van Eden. Daar waren we een dier met de dieren. Wij weten niet goed hoe wij onszelf hebben losgemaakt uit het dierenrijk, maar we leggen de schuld graag bij een ander en daarom zeggen we dat we er uitgegooid zijn. En tegelijk worden we getreiterd door het vermoeden dat we het zelf hebben gedaan. Ja, eigen schuld en heel erg dikke bult. Vandaar het gevoel dat we iets kwijt zijn en daardoor de zaak niet goed aanpakken (fijnstof, Syrië, klimaat, ouderenzorg). Dichters zeggen al eeuwenlang in allerlei toonaarden wat J.C. Schagen eens zei: 'Mensen zijn wolken, waar ze komen betrekt de lucht.'