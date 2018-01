Is het wel waar dat de meeste evangelicals op Trump hebben gestemd?

De rol van het christendom in de Amerikaanse politiek lijkt nu omgekeerd. Was het in de jaren zestig vooral een linkse beweging, nu profileren christenen zich als nogal rechts. Dat komt grotendeels door de zogenaamde 'evangelicals' die in 2016 met een overgrote meerderheid voor Donald Trump stemden.

Inmiddels is er spraakverwarring ontstaan over de aanduiding 'evangeli-cals'. We hebben geen idee wat de conservatieve Trumpstemmers - in de volksmond 'evangelicals' - geloven. En de gelovigen die in hun theologie daadwerkelijk aangeduid kunnen worden als evangelicals zijn overwegend zwarte Amerikanen.

Een belangrijke peiling van vorige maand legde dit probleem bloot. Ongeveer een kwart van alle Amerikanen beschreef zichzelf als 'evangelical.' Maar slechts de helft van deze mensen onderschreven de vier kerndoctrines die volgens academici horen bij evangelicals, namelijk: 1) ik onderwerp me aan het gezag van de Bijbel; 2) voor mij persoonlijk is het heel belangrijk om niet-christenen ervan te overtuigen dat Jezus Christus ook hun redder is; 3) Jezus' dood aan het kruis is het enige offer dat mij kan redden van mijn zonden; 4) alleen de mensen die Jezus aannemen als hun redder kunnen van God het eeuwige leven krijgen.

In die zin is dus slechts een op de acht Amerikanen in theologische zin evangelical. Dat zou kunnen verklaren waarom slechts 61 procent van de zogenaamde evangelicals wekelijks naar de kerk gaat. Nog steeds een imponerend percentage, maar voor bijbelgetrouwe gelovigen wel aan de lage kant.

Gemêleerde groep

Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop we over evangelicals denken. In de eerste plaats blijkt de groep evangelicals die op Trump heeft gestemd niet zo homogeen als vaak werd aangenomen. In theologisch opzicht is het een gemêleerde groep. Velen zullen affiniteit hebben met de old time religion, maar houden die wel op enige afstand. Het aanduiden van Trump's trouwste aanhangers als streng-christelijk is dus een hachelijke onderneming.

Maar er is iets belangrijkers aan de hand: slechts een kleine meerderheid van deze evangelicals is wit. Bijna een kwart is zwart en de rest is afkomstig van een andere minderheid (Latino, Aziatisch of gemengd). Bovendien zit daar de groei. Over een paar decennia zijn witte evangelicals waarschijnlijk een minderheid geworden.

Dat evangelicals helemaal niet zo wit zijn als vaak gedacht heeft te maken met de manier waarop politicologen de Amerikaanse bevolking in hun peilingen indelen. Zwarte evangelicals worden ingedeeld bij Black Protestants, terwijl white evangelicals hun eigen categorie hebben. Zoals het tijdschrift Christianity Today heeft opgemerkt kan dat tot vertekeningen leiden: ruim 40 procent van de Pinkstergemeente Assemblies of God zijn etnische minderheden, maar alleen de witte geloofsgenoten in hun midden tellen mee als evangelicals. Terwijl juist in de pinkstergemeenten de verschillen tussen ras en etniciteit het minst worden gevoeld van alle kerkgemeenschappen in Amerika.