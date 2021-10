Is het wel terecht om covidpatiënten steeds maar voorrang te geven in de zorg?

Door corona moeten borstkankerpatiënten wachten. Moeten we daarmee maar leven?

Borstkanker of corona, deze ziektes zijn niet te vergelijken. Als er al overeenkomst is, is het dat de meeste mensen genezen, maar sommigen eraan sterven.

Een dooddoener, inderdaad, maar wel een die aan de orde is. Doordat covidpatiënten ziekenhuisbedden en ic-bedden bezetten en de zorg dus flink belasten, moeten andere patiënten wachten. Al anderhalf jaar is de praktijk dat oogoperaties later dan gepland worden uitgevoerd. Dat geldt ook voor orthopedische ingrepen als nieuwe knieën en nieuwe heupen. En voor onderzoek naar eventuele kanker. Wachten op een nieuwe knie kan natuurlijk pijnlijk en vervelend zijn, zeker als dat een jaar duurt. Maar wachten op onderzoek of die knobbel in je borst nu wel of niet kwaadaardig is en of er misschien uitzaaiingen zijn, daarbij is er dreiging van een dood die eerder komt. Covid heeft ook levens gekost van mensen die geen corona hadden, maar die door corona niet de zorg kregen die ze anders wel hadden gekregen. Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie vorig jaar onderzocht wat het gevolg is geweest van de keuze om covidpatiënten voorrang te geven.

De conclusie: 23 procent, bijna een kwart dus, van de behandelingen is niet of later doorgegaan, door corona. Er zijn diagnoses gemist, want vorig jaar zijn er voor het eerst sinds 1990 minder kankerpatiënten vastgesteld, 115.000 in plaats van 119.000. Hoofd ic van het Amsterdam UMC Armand Girbes stelde die vanzelfsprekende voorrang van covidpatiënten begin dit jaar kritisch aan de orde (AD, 4 februari).

Wat in maart 2020 begon als een acute crisis is nu gewoonte geworden. Covidpatiënten leggen zwaar beslag op de zorg, waardoor anderen moeten wachten. Ook borstkankerpatiënten bijvoorbeeld. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie stelde begin dit jaar vast dat door de coronapandemie kankerpatiënten eerder overleden zijn, doordat de ziekte te laat werd ontdekt.

Dat sommige patiënten voorrang krijgen is niets nieuws

De vraag is, of er iets moet veranderen in de keuzes in de zorg. Want dat sommige patiënten voorrang krijgen is niets nieuws. Slachtoffers van een ernstig verkeersongeval hoeven geen week te wachten, mensen met een hartinfarct of hersenbloeding ook niet. En in de zorg geldt het eigen-schuld-principe niet. Stevige rokers met longkanker hebben net zoveel recht op zorg als iedere andere kankerpatiënt. Ongevaccineerden met corona krijgen dezelfde zorg als covidpatiënten die wel twee prikken gehaald hebben.

Volgens verwachting lopen de besmettingscijfers weer op. Trouw schetste vijf scenario’s voor de te grote druk op de ic’s (Trouw, 30 augustus). Het minst waarschijnlijke is, keuzes maken en niet meer standaard voorrang verlenen aan covidpatiënten.

Vindt u dat covidpatiënten voortaan maar even moeten wachten op zorg?