Is het klimaat een duurder vliegticket waard?

In een schamele poging de vervuilende effecten van vliegverkeer aan te pakken, voerde Nederland in 2008 de vliegtaks in. Dat was overigens meer dan twintig jaar tevoren ook al serieus aan de orde geweest.

De vliegtaks was een belasting op vliegreizen binnen de EU, want juist kortere vluchten zijn vervuilend en een alternatief vervoer voor een zakenreis naar de VS is er niet direct. Nederland was het enige land dat deze heffing invoerde en de voorspellingen over de gevolgen kwamen inderdaad uit. Er had hier en daar nog een zwak pleidooi geklonken om zo'n heffing samen met buurlanden in te voeren, om te voorkomen dat reizigers zouden uitwijken naar Brussel of naar luchthavens in Duitsland, maar dat was zonder resultaat gebleven.

Ondertussen draaien vlieg­maat­schap­pij­en en olie­maat­schap­pij­en nog altijd vrolijk op belastingvrije kerosine

Achteraf gezien had de vliegtaks in geen slechter jaar ingevoerd kunnen worden. De crisis barstte precies toen los en zo kregen luchtvaartmaatschappijen en ook Schiphol alle argumenten in handen om te wijzen op een dreigende terugloop van werkgelegenheid op Nederlandse luchthavens, want passagiers zouden vast massaal naar elders uitwijken.

Precies een jaar later werd de vliegtaks weer afgeschaft. Een miljoen reizigers was via luchthavens buiten Nederland vertrokken, maar van massale leegloop was geen sprake. Doordat er ook een economische crisis heerste, was het lastig meten wat het effect van de taks was geweest op het gedrag van reizigers. Slechte timing dus.

Moeilijk te kraken Er is alle reden om opnieuw serieus naar zoiets als vliegtaks te kijken. De CO2-uitstoot van vliegverkeer is onverminderd groot en op internationale vluchten hoeft op kerosine nog altijd geen belasting betaald te worden, dankzij het Verdrag van Chicago, in 1944 afgesloten met een wereldwijde geldigheid. Juist dat globale karakter maakt het Verdrag zo moeilijk te kraken. Maar omdat niet alleen vliegverkeer maar ook milieuvervuiling grenzeloos is, heeft het geen enkele zin om als landje alleen die gepantserde Reus van Chicago te lijf te gaan. Vorig jaar ondertekenden maar liefst 174 landen het klimaatakkoord van Parijs. Doel is het gebruik van fossiele brandstoffen sterk beperken en ook de CO2-uitstoot flink terugdringen. Ondertussen draaien vliegmaatschappijen en oliemaatschappijen nog altijd vrolijk op belastingvrije kerosine. Nu juist de grote aantallen passagiers op Schiphol een probleem zijn en de EU steeds meer overtuigd raakt van de noodzaak van samenwerking, hoe lastig ook - is het klimaat gunstig om toch weer eens te kijken naar de prijs van kerosine. Vliegen zal duurder worden, inderdaad. Mij lijkt het een kwestie van prioriteiten stellen. Het initiatief zal van de Europese politici moeten komen. Wat vindt u: moet de EU toch maar eens milieubelasting heffen op kerosine?

