Is het concentreren van zorg een goed idee? Een voor- en een tegenstander aan het woord

Oud-kinderchirurg Hugo Heij ziet voordelen. Consultants Lisa Vogelpoel en Jurre de Bruin wijzen juist op de hoge kosten. Is concentratie een goed idee?

‘Ja, want een slokdarmafsluiting gaat vaak samen met hartafwijkingen en urologische en orthopedische misvormingen’

Hugo Heij, emeritus hoogleraar kinderchirurgie Amsterdam

Aan het eind van het artikel over de zorgconcentratie in Denemarken slaat patiënt Rasmussen de Deense spijker op de Hollandse kop: “Je kunt in Nederland toch gewoon een megaziekenhuis in het precieze midden bouwen?”(de Verdieping, 14 juli).

De voordelen van zorgconcentratie wegen ruim op tegen de nadelen en dat toont dit artikel weer eens duidelijk aan. Dat geldt zowel voor acute als voor planbare zorg. Op een aantal terreinen zijn we daar ook in Nederland al goed mee op weg, bijvoorbeeld voor de Whipple-operatie voor alvleesklierkanker, zoals Rasmussen heeft ondergaan. Maar concentratie is nog niet hetzelfde als centralisatie.

Een megaziekenhuis in het midden van het land? Dát is pas centralisatie en dus een flinke stap verder! Voor de kinderoncologische zorg en research in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht is na vijf jaar al duidelijk welke vorderingen gemaakt zijn door centralisatie, dat wil zeggen: één centrum van deze bijzondere zorg.

Kwaliteit is aantoonbaar gestegen

De kwaliteit van de patiëntenzorg én van wetenschappelijk onderzoek zijn aantoonbaar gestegen. Al is ‘het Maxima’ geen megaziekenhuis, het is wel een megastap in het denken over de organisatie van onze gezondheidszorg.

Waarom geen centralisatie voor andere zeldzame en ernstige aandoeningen? Daar zijn een aantal redenen voor te geven, zoals historische (ziekenhuizen waren lang gespreid per geloofsrichting) en geografische (afstanden lijken ook in een klein land al gauw een bezwaar).

Een andere verklaring is de Nederlandse behoefte aan ‘polderen’. Zo zorgen we ervoor dat alle universitaire medische centra het hoofd boven water kunnen houden en voorkomen we dat één centrum boven de andere uitsteekt.

Om dat te bereiken zijn de diverse medische aandachtsgebieden als in een kwartetspel verdeeld over de universitaire centra: “Als jij van mij de kinderoncologie krijgt, mag ik dan van jou de kinderhartchirurgie?” Alsof een mens uit verschillende losse onderdelen bestaat, en de behandeling van een aandoening per regio kan worden verdeeld zonder samenhang met andere afwijkingen. In de praktijk is dat natuurlijk niet zo.

Combinaties van aandoeningen

Een paar voorbeelden. Bij pasgeborenen komen bepaalde aangeboren afwijkingen vaak in samenhang met andere voor: slokdarmafsluiting gaat nogal eens samen met hartafwijkingen en urologische en orthopedische misvormingen. Voor de behandeling van kinderen met kanker is een heel team van verschillende medische en chirurgische specialisten vereist.

En dat geldt ook voor een jongvolwassen ongevalspatient met meerdere letsels waarbij verschillende specialismen betrokken zijn. Bij bejaarde patiënten is meestal sprake van een combinatie van aandoeningen, die elk een specialistische benadering vereisen.

Het kan toch niet de bedoeling zijn dat deze patiënten van centrum naar centrum reizen voor de beste behandeling? Het spreiden van specialistische zorg over verschillende regio’s kan sociaal en politiek ‘handig’ zijn, het komt de kwaliteit van zorg en onderzoek niet ten goede. Laten we de opmerking van meneer Rasmussen daarom niet als scherts afdoen maar hem ter harte nemen.

Nieuwe vleugel van het Deense megaziekenhuis Rigshospitalet in Kopenhagen. Beeld Adam Mørk

‘Nee, want Nederland kan met minder zorgverleners en minder geld hoogwaardige ziekenhuiszorg bieden’

Lisa Vogelpoel en Jurre de Bruin zijn werkzaam bij Gupta Strategists

‘Minder ziekenhuizen: Nederland kan leren van Deense aanpak’ (de Verdieping, 14 juli). Het artikel laat de impact van de grootschalige transformatie van de Deense zorg zien en suggereert dat deze zorg beter is dan de Nederlandse. Als je kijkt naar de feiten, komt het Nederlandse zorgsysteem juist op veel fronten beter uit de vergelijking. Laten we dus trots zijn en ons systeem koesteren.

Wij hebben ons de afgelopen tijd verdiept in de objectieve vergelijking tussen de zorg in Denemarken en Nederland. Daarbij hebben we gebruikgemaakt van internationale, cijfermatige bronnen. De bevindingen hebben we gepubliceerd in ons rapport ‘Zorg in Denemarken: Walhalla… of niet?’ De belangrijkste conclusie: Denemarken is niet het beloofde land qua (ziekenhuis)zorg.

Fans van de Deense zorg

Waarom zijn veel mensen fan van de Deense zorg? In Denemarken heeft men in 2007 het publieke stelsel, inclusief zorgstelsel, grondig herzien. Het land ging van 14 provincies naar vijf regio’s, die zelf eigenaar zijn van de ziekenhuizen in hun regio. Het aantal ziekenhuislocaties met een spoedeisende hulp (seh) teruggebracht 52 tot 21. In minder dan tien jaar tijd. De gedachte achter de centralisatie: hogere kwaliteit en meer efficiëntie.

In het artikel spreekt Erik Jylling, verantwoordelijk voor zorg binnen de koepelorganisatie van de vijf Deense regio’s, trots over de resultaten: minder bedden en kortere ligduur in de ziekenhuizen. Zo’n grote hervorming relatief snel doorvoeren is ook een grote prestatie.

Echter: die ligduur en aantal bedden zijn in Nederland nóg gunstiger dan in het Denemarken van na de transformatie. Het aantal ziekenhuisligdagen in Denemarken is, gecorrigeerd voor het inwoneraantal, bijvoorbeeld bijna 50 procent hoger dan bij ons. Voor alle leeftijdsgroepen.

35 procent duurder

Er zijn meer relevante grootheden om te vergelijken. De Deense ziekenhuiskosten zijn 35 procent hoger dan de Nederlandse. Er is 52 procent meer personeel in de Deense ziekenhuizen en het aantal seh-bezoeken is, ondanks het beperkte aantal, 75 procent hoger.

Deze getallen halen we niet aan in het kader van een wedstrijdje verplassen. De zorg is in beide landen behoorlijk goed op orde. Maar Nederland is in staat om met relatief minder zorgverleners en minder geld hoogwaardige ziekenhuiszorg te bieden. We kunnen trots zijn op ons zorgstelsel en onze ziekenhuiszorg. Laten we er zuinig op zijn.

Natuurlijk moeten we ook hier blijven innoveren. Door vergrijzing en bevolkingsgroei moeten we alle zeilen bijzetten om de zorg toegankelijkheid te houden. Het kopiëren van het Deense model zal ons daarbij echter niet helpen.

