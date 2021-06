Is het CDA een corrupte partij? Ik denk van niet, maar het is jammer dat het me enige tijd kostte om tot deze conclusie te komen. Is het CDA een integere partij? Tja, wat bedoel je met integer? En wat met partij? Ik zou zeggen: er zitten integere mensen bij het CDA. Dat wel. Is het CDA een christendemocratische partij? Ik heb geen idee.

Dat komt ook omdat ik niet weet wat ‘christendemocratisch’ betekent. Volgens Marc Janssens, hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen, is de samenleving, zoekend naar ‘gerechtigheid en solidariteit’, zelfs christendemocratischer dan de partij zelf. “De christendemocratie trekt wel verder. Laat het CDA zich met moed en overtuiging hierbij aansluiten”, schreef hij zaterdag in Trouw.

Gedurfd idee, een CDA dat deelneemt aan de mars voor gerechtigheid en solidariteit. Maar ik heb het gevoel dat dit niet het moment is voor dergelijke grote woorden bij het CDA. Zeker, er zijn crises die bezworen moeten worden met ‘herbronning’. Eigenlijk is het CDA daar al sinds 2010 mee bezig, zo niet langer, en ik verwacht dat de rechtse koers van Wopke Hoekstra vanzelf ook weer tot herbronning zal leiden. Maar de huidige crisis gaat niet in de eerste plaats om de politieke richting, maar om de manier waarop die richting wordt bepaald.

Sinds het uitlekken van de Omtzigt-memo ligt de verdenking van onzuivere praktijken binnen het CDA op tafel. Dat is niet hetzelfde als corruptie, er zijn geen overheidsdienaren omgekocht of zo. Maar met geld, veel geld, invloed uitoefenen binnen een partij zou ik op zijn minst manipulatie willen noemen; heel iets anders dan leden op gelijke voet en in volle openheid laten komen tot een programma.

Wijzigingen in de plannen

Dit weekeinde bracht zowel NRC als Follow the Money nadere details over wat Omtzigt omschreef als ‘pogingen van sponsoren en iemand in het campagneteam om wijzigingen aan te brengen in de CDA-plannen’. We wisten al dat een megadonatie van 1,1 miljoen (gedaan door ondernemer Hans van der Wind, zelf lid van het campagneteam) pas loskwam nadat Hugo de Jonge was vervangen door Hoekstra. Nu lezen we ook welke inhoudelijke wijzigingen dat met zich meebracht – in de richting van gerechtigheid en solidariteit gingen ze niet. Of het moet solidariteit zijn met werkgevers, zoals bij het schrappen van de verhoging van het minimumloon.

Ook ijverden de geldschieters, en vervolgens Hoekstra, voor het ‘behouden en vereenvoudigen van de Bor’. Dit betreft het fiscaal-vriendelijk overdragen van bedrijfsvermogen binnen familiebedrijven, wat knus klinkt, maar minder knus uitwerkt. ‘40 procent van de 2,8 miljard euro die de Bor in 2010-2018 kostte, kwam bij 2 procent van de rechthebbenden terecht: een fiscale subsidie van 1,1 miljard euro voor driehonderd mensen’, schreef Tom Jan Meeus in NRC. Gerechtigheid? Jawel, voor ‘zeer grote vermogens’.

Je kunt dit allemaal bepleiten, maar als je dat doet met de macht van de portemonnee en in het schemer van de onderonsjes, vervalt in elk geval het democratische uit de christendemocratie. Over het christelijke zwijg ik liever.