Is Frankrijk nu een coronadictatuur?

“Waar komt u vandaan, als ik mag?” De vraag van de fietsenmaker trof me recht in het hart. Niet dat ik zijn nieuwsgierigheid een ongehoorde daad van zogenaamd ‘institutioneel racisme’ vond, zoals nu bon ton is geworden bij woke-adepten. Integendeel: belangstelling voor andermans origine heb ik altijd beschouwd als positief, en vaak is dit het begin van een leuk gesprek. Maar dat ik na zoveel Nederlandse jaren toch dat accent nog meetors is niet bepaald verheffend. Ik gaf het antwoord. Het gezicht van de fietsenmaker klaarde even op: “Zeg, misschien kunt u me adviseren of het verstandig is naar Frankrijk te gaan op vakantie?”. Ik beet op mijn lippen.

Mijn hoofd vulde zich met kreten als: ‘Niet doen! Mijd het land van Benito Macron als de pest! Kijk liever veilig thuis op NPO1 naar al die mooie Franse kastelen tijdens de Tour!’

Nu is het vervangen van de voornaam van de Franse president door die van die beruchte Italiaan natuurlijk niet netjes en zwaar gechargeerd. Maar altijd frivoler dan de drie woorden die je in tal van Franse steden hoorde uit de mond van tienduizenden demonstranten afgelopen woensdag, te weten ‘dictatuur’, ‘tirannie’ en ‘apartheid’. Die demonstraties van woedende Fransen waren vrij spontaan en nog beperkt maar vanaf vandaag zou het best veel imposanter kunnen worden.

Zelfs president Macron vond het nodig om een dag later te reageren: “Nee, een dictatuur, dat is het niet. Vraiment. Er is nu met een bepaalde politieke bedoeling door sommigen gebruikgemaakt van dit woord.”

Toch moet Macron bij zichzelf te rade gaan, hij die begin deze week in zijn eentje, zonder parlementair debat, de meest vrijheidbeperkende maatregelen uit de geschiedenis van de Vijfde Republiek heeft afgekondigd. Als je niet in het bezit bent van een pass sanitaire, als je dus niet volledig gevaccineerd bent (en dat is bijna 60 procent van de Fransen) of een negatieve covid-test van minder dan 48 uur kan laten zien, mag je geen café, restaurant of winkelcentrum bezoeken. Geen bus, trein of vliegtuig nemen. Niet naar het zwembad of Disneyland.

Als je positief test op corona moet je tien dagen in quarantaine en mag je alleen twee uur per dag naar buiten om je baguette te kopen.

Tweederangsburgers

Een horecabaas die een niet ge­vaccineerde toelaat riskeert 45.000 euro boete en een jaar gevangenisstraf. Zorgmedewerkers die op 15 september niet zijn ingeënt worden niet meer betaald. Macron maakt van de miljoenen Fransen die geen pass sanitaire bezitten tweederangsburgers.

Het land is nu diep gespleten en overal klinkt de roep om in opstand te komen. Zelf de gele hesjes uit 2018 zijn zich aan het hergroeperen. En wie gaat dit allemaal controleren en zware boetes uitdelen? Politieagenten die geen vaccinatieplicht hebben!

Geef die opstandige Fransen dan eens ongelijk. Na een dipje tijdens mijn donderdagcolumn is de rebel in mij nu weer klaarwakker. Ik keek naar de fietsmaker en zei: “Een gezellige vakantie in Nederland is zo gek nog niet.”

