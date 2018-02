Is Facebook wel een speeltuin vol vrienden?

Vooropgesteld, ik vind Facebook leuk en met mij veel leeftijdsgenoten. Velen delen met dit medium hun vreugde. Niks mis mee, zou je zeggen. Foto's van mooie landschappen, van ontluikende bloemen, versgebakken taarten. Van kleinkinderen vooral. Van sommige Facebookvrienden zie ik op hun pagina's vaker foto's van hun kleinkinderen dan dat ik mijn eigen kinderen zie.

En advertenties natuurlijk. Want hoe leuk en gezellig ook, Facebook is een bedrijf, een commercieel advertentiebedrijf. Met in 2016 een omzet van 22 miljard euro en een resultaat van 11,7 miljard euro. Met een bedrijfsleider die veel van ons weet. En die ons heel persoonlijk benadert.

Facebook weet dat ik bijbelteksten opzoek. Betrapt, ja

Zo krijg ik op mijn Facebookpagina steeds een advertentie van het Bijbelgenootschap. Betrapt, ja. Ik zoek geregeld een bijbeltekst op internet op. Klopt. En ook zoek ik een plafondlamp. De bedrijfsleider van Facebook kent mijn smaak. Mijn vrienden zouden geen idee hebben, vermoed ik zo.

Facebook wil ons gelukkig maken, zonder zelfs maar te vragen wat we zelf willen. Dat gaat met algoritmes. Zo besloot het bedrijf onlangs de algoritmes zo te veranderen dat berichten van vrienden en familie voorrang krijgen boven advertenties, om toch weer te benadrukken dat Facebook een speeltuin vol vrienden is in plaats van een keihard reclamebedrijf dat ons verslaafd probeert te maken en ons beïnvloedt.